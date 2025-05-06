滙豐香港於LCH完成以中國國債為抵押品之交易

倫敦清算所(LCH)周二(6日)起接受以歐元及美元計價的中國國債為合資格非現金抵押品，滙豐香港作為倫敦清算所會員，已於首天成功為香港客戶(交通銀行(香港)及交通銀行香港分行及銀行自身業務需要完成相關交易。

滙豐董事總經理兼亞太區環球債務市場主管孫鴻志表示，倫敦清算所接受離岸中國國債為合資格非現金抵押品，充分反映中國國債在不同地區清算系統的接受程度不斷提高，不單是利率衍生品市場發展又一重要里程碑，同時標誌中國資本市場有序開放，以及人民幣持續國際化。

他指，新安排實施後，該行可以按客戶需要推出更多元化的融資產品。憑藉HSBC Real Clear衍生品清算方案，將為客戶提供更具效率的抵押品及流動性管理方案。

交銀香港及交通銀行香港分行環球金融市場部總經理李健庭表示，該行作為倫敦清算所客戶，成功成為首個參與該項目的銀行機構。此次允許使用以美元及歐羅計價的中國國債作為抵押品，意味著中國國債在國際衍生交易領域獲得了更廣泛的認可，為全球投資者提供了更多元化的抵押選擇，同時也有助於增強中國國債的流動性和吸引力。為人民幣國際化進程注入了新的活力，進一步提升了中國國債在國際金融市場的地位。