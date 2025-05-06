美股三大股指全線向下　DoorDash現挫逾9%

儘管美國總統特朗普要「重新平衡」外貿的決心絕非甚麼不確定性，其政策執行仍帶來很多困擾市場不確定性，連投行對美國經濟的展望也莫衷一是。早前彈弓手調整美國經濟衰退機率預測的高盛，如今宣稱美國國內生產總值(GDP)被嚴重低估，更將今季GDP增長預測由負0.3%，調高至2.4%。

聯儲局開始議息，美股周二早段全線下跌，道指現跌341點，報40,877點；標指跌52點，報5,598點；以科技股為主的納指現跌214點，報17,629點。

港股夜期現升287點，報22,823點，較本港周二收市高水160點。

高盛經濟師哈哲思仍預測美國有45%機會陷於衰退，但相信統計上季GDP的時候計漏很多庫存和消費支出；即使國內最終銷售的增速之後難免有所減慢，庫存投資仍會保持穩健，所以美國今季經濟增長也不會太差。早前揚言投資者在最壞情況會全面撤出美國資產的德意志銀行，現在稱「拋售美元資產」的敍事可能已經達到頂峰，市場對美元、美國資產，乃至消費的恐慌可能被誇大。

比起這些投行朝令夕改，富國銀行對於美股的信心則堅定得多，維持標指今年底目標於7,007點，比周一收市高24%，預期美國總統特朗普不會像之前那樣「戰鬥格」，且會推動承諾過的減稅，而不停被他敲打的聯儲局也會減息，「不確定性最不確定的階段已過。」

不過，儘管特朗普宣稱「美國人買少兩個公仔不會活不下去」，生產芭比(Barbie)玩偶和紙牌遊戲UNO的美國玩具巨頭美泰(Mattel)撤回業績指引，原因是關稅戰下宏觀經濟環境可能驟變，消費者開支實在難料，但警告關稅會令美國消費捱貴貨。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)周一發行4筆合共45億美元的債券，為兩年來首度發債，3年期和10年期分別獲超購0.9倍和1.6倍，亮點在於本次發債年期最長的部分——10年期，定價為同年期國債孳息率高0.5厘，比起兩年次的息差0.8厘顯著收窄。Apple股價周二現跌0.36%。

另外，上月撤出香港的外賣平台Deliveroo獲美國同業DoorDash以29億英鎊(約299.68億港元)的價值收購，DoorDash股價跌逾9%。