新盤推售如火如荼 黃竹坑站上蓋全新樓盤最快月內登場
2025年05月06日 21:32
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發展商積極展開推盤部署，香港仔黃竹坑站上蓋全新樓盤，周二(6日)簽署宣傳委託書予各物業代理，最快本月登場。其他在售項目銷售持續，位於西沙路的大型項目今日招標再沽3伙，售價及呎價連日創新高。
香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨最快本月登場
該盤今天委託代理為項目作銷售宣傳推廣，富豪貴賓廳及示範單位亦已接近完成，預計最快短期上載樓書，料成第二季焦點豪宅新盤。
項目設有兩個富豪貴賓廳，位於黃竹坑香葉道S22甲級寫字樓，以及鰂魚涌K11 ATELIER King's Road，將設多個不同示範單位，料短期內開放予貴賓預約參觀。
樓盤於上月舉辦兩場軟銷活動，包括中環私人會所HKGTA Town Club舉辦一場文化盛宴，設計師代表由倫敦來港親自分享會所設計理念。另外，項目y亦聯同跑車品牌及拍賣行於赤柱星級酒店舉辦活動，兩場軟銷活動吸引不少高端貴賓參與，並接獲數百宗查詢，尤其對面向深水灣的大單位感興趣。
恒基物業代理(二)部今招標售3伙 共套現8935萬元
●恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周二(6日)暫以招標形式售出3伙，合共套現8,935萬港元。
其中，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧今日連錄兩宗成交，涉額7,619萬元，售出單位包括6座9樓B室，實用面積1,102方呎，成交價3,603萬元，呎價約32,695元。另一伙為第7座9樓B室，實用面積1,173方呎，以4,016萬元沽出，呎價約34,237元。項目自以現樓形式推售後沽出77伙，全盤至今累售138伙，連車位套現約57.1億元。
項目同時上載全新銷售安排，推出新一批10伙臨海單位於周六(10日)起以招標形式發售，該批單位為第1、6、7及8座臨海標準戶，三房及四房間隔，實用面積1002至1,298方呎。
同系另一個市區盤利奧坊‧首隅，亦加推6伙於下周一 (12日)招標發售，戶型為一房及兩房，實用面積由214至315方呎，附連57至134方呎平台。
此外，系內北區高爾夫‧御苑亦以招標售出第3座25樓B室，實用面積960方呎，成交價1,316萬元，呎價約13,708元。該盤至今累售507伙，套現約68.9億元。
ST. GEORGE'S MANSIONS三房大宅連車位售6800萬元
●信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(6日)沽出2座3樓B室三房大宅，實用面積1,868方呎，連車位成交價6,800萬港元，呎價約36,403元。
項目約兩周連錄8成交，減息效應下，自10月1日至今已累售48伙，約7個月套現逾31億元，買家不少為大家族大手買入。項目至今累售116伙，總套現近97億元。預期超級豪宅市場會繼續旺勢，價量齊升。
除本地大家族外，項目亦受外國金融高才和專才歡迎。據市場人士透露，最近成交中，有5組為同一客人同時購入兩伙或以上的大手交易。
凱和山周二沽2伙兩房戶 套現逾1035萬元
●路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山連日發市，周二(6日)再沽2伙，均為兩房梗廚間隔，成交總額1,035.04萬港元，買家同屬東九龍跨區客。
今日售出單位包括1座17樓B室，實用面積587方呎，成交價526.59萬元，呎價約8,971。另一伙為同座8樓B室，實用面積587方呎，以508.45萬元售出，呎價約8,662元。
據悉，兩組買家均來自東九龍區，參觀現樓後受項目環境與配套吸引，加上現樓即買即住及付款彈性佳，決定跨區入市作長線上車及換樓自住用途。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤近期錄得不少來自九龍及新界東等地的用家跨區入市，加上高達36%折扣及百元印花稅等優惠，吸引區外買家進駐。兩房梗廚戶型特別受家庭客及換樓族歡迎，預期銷情將延續佳勢。
澄天重新招標售出1伙兩房戶 成交價725萬元
●英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周二(6日)重新招標售出一伙兩房戶，成交單位為22樓D室，實用面積400方呎，以725萬港元成交，呎價約18,125元。
買家為一名00後年輕人，在母親資助下入市，其母在南區擁多個投資物業，見近期樓市「供平過租」，目標在新盤市場中物色兩房單位予子女作投資用途。買家鍾情南區社區配套未來交通網絡，不排除日後將單位作長線收租。
項目迄今售出103伙，佔整體約94%，合共套現逾6.3億元。項目現正開放示範單位及現樓會所予公眾參觀，會所設施包括健身室及空中花園、瑜伽天地及燒烤區等。
山頂1 Plantation Road第1期上載樓書 設8幢洋房
●會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road第1期，項目售樓說明書已上載至官方網站。
項目第1期提供8幢獨立洋房，實用面積由5,513至6,122方呎，首批只會推出少量獨立洋房。
SIERRA SEA四房特色戶售2198萬 做價呎價雙破頂
●新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，售價及呎價連日創新高，項目周二(6日)再錄3宗招標成交。最新雙破頂個案為Aqua Avenue第2座23樓D室特色單位，實用面積1,010方呎，四房雙套房加工作間連洗手間間隔，設有774方呎天台，以及286方呎平台，成交金額2,198萬港元，呎價約21,762元。
另外兩伙招標出單位，包括Aqua Avenue第2座23樓B室，以及Aqua Avenue第5座G1樓H室，售價分別1,428萬及765萬元。
●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海錄重售個案，項目1B座27樓E室，昨以765.34萬元售出，呎價約21,026元，單位2023年5月曾以921.36萬元成交，最新售價較兩年前低約16.9%。