新盤推售如火如荼　黃竹坑站上蓋全新樓盤最快月內登場

發展商積極展開推盤部署，香港仔黃竹坑站上蓋全新樓盤，周二(6日)簽署宣傳委託書予各物業代理，最快本月登場。其他在售項目銷售持續，位於西沙路的大型項目今日招標再沽3伙，售價及呎價連日創新高。

香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨最快本月登場

該盤今天委託代理為項目作銷售宣傳推廣，富豪貴賓廳及示範單位亦已接近完成，預計最快短期上載樓書，料成第二季焦點豪宅新盤。

項目設有兩個富豪貴賓廳，位於黃竹坑香葉道S22甲級寫字樓，以及鰂魚涌K11 ATELIER King's Road，將設多個不同示範單位，料短期內開放予貴賓預約參觀。

樓盤⁠於上月舉辦兩場軟銷活動，包括中環私人會所HKGTA Town Club舉辦一場文化盛宴，設計師代表由倫敦來港親自分享會所設計理念。另外，項目y亦聯同跑車品牌及拍賣行於赤柱星級酒店舉辦活動，兩場軟銷活動吸引不少高端貴賓參與，並接獲數百宗查詢，尤其對面向深水灣的大單位感興趣。

恒基物業代理(二)部今招標售3伙 共套現8935萬元

●恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周二(6日)暫以招標形式售出3伙，合共套現8,935萬港元。

項目同時上載全新銷售安排，推出新一批10伙臨海單位於周六(10日)起以招標形式發售，該批單位為第1、6、7及8座臨海標準戶，三房及四房間隔，實用面積1002至1,298方呎。

同系另一個市區盤利奧坊‧首隅，亦加推6伙於下周一 (12日)招標發售，戶型為一房及兩房，實用面積由214至315方呎，附連57至134方呎平台。

此外，系內北區高爾夫‧御苑亦以招標售出第3座25樓B室，實用面積960方呎，成交價1,316萬元，呎價約13,708元。該盤至今累售507伙，套現約68.9億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS三房大宅連車位售6800萬元

項目約兩周連錄8成交，減息效應下，自10月1日至今已累售48伙，約7個月套現逾31億元，買家不少為大家族大手買入。項目至今累售116伙，總套現近97億元。預期超級豪宅市場會繼續旺勢，價量齊升。

除本地大家族外，項目亦受外國金融高才和專才歡迎。據市場人士透露，最近成交中，有5組為同一客人同時購入兩伙或以上的大手交易。

凱和山周二沽2伙兩房戶 套現逾1035萬元

今日售出單位包括1座17樓B室，實用面積587方呎，成交價526.59萬元，呎價約8,971。另一伙為同座8樓B室，實用面積587方呎，以508.45萬元售出，呎價約8,662元。

據悉，兩組買家均來自東九龍區，參觀現樓後受項目環境與配套吸引，加上現樓即買即住及付款彈性佳，決定跨區入市作長線上車及換樓自住用途。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤近期錄得不少來自九龍及新界東等地的用家跨區入市，加上高達36%折扣及百元印花稅等優惠，吸引區外買家進駐。兩房梗廚戶型特別受家庭客及換樓族歡迎，預期銷情將延續佳勢。

澄天重新招標售出1伙兩房戶 成交價725萬元

買家為一名00後年輕人，在母親資助下入市，其母在南區擁多個投資物業，見近期樓市「供平過租」，目標在新盤市場中物色兩房單位予子女作投資用途。買家鍾情南區社區配套未來交通網絡，不排除日後將單位作長線收租。

項目迄今售出103伙，佔整體約94%，合共套現逾6.3億元。項目現正開放示範單位及現樓會所予公眾參觀，會所設施包括健身室及空中花園、瑜伽天地及燒烤區等。

山頂1 Plantation Road第1期上載樓書 設8幢洋房

●會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road第1期，項目售樓說明書已上載至官方網站。

項目第1期提供8幢獨立洋房，實用面積由5,513至6,122方呎，首批只會推出少量獨立洋房。

SIERRA SEA四房特色戶售2198萬 做價呎價雙破頂

另外兩伙招標出單位，包括Aqua Avenue第2座23樓B室，以及Aqua Avenue第5座G1樓H室，售價分別1,428萬及765萬元。

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海錄重售個案，項目1B座27樓E室，昨以765.34萬元售出，呎價約21,026元，單位2023年5月曾以921.36萬元成交，最新售價較兩年前低約16.9%。