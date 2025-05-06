Visa展示AI驅動創新技術　助消費者搜尋及購買

Visa舉行全球產品發布會，展示一系列由人工智能(AI)驅動的創新技術，助消費者透過AI搜尋及購買產品與服務，並介紹全新的戰略合作夥伴和多項創新項目。

據介紹，不久將來，消費者可授權AI智能代理(AI Agent)，代為瀏覽、挑選、購買及管理各項事務，於任何接受以Visa支付的商戶(目前總數超過1.5億)使用Visa支付憑證(目前已有48億個)完成各類支付應用。

Visa首席產品和策略總監Jack Forestell表示：「我們看到AI智能代理的巨大潛力，不僅可簡化如購買日用品等日常消費交易，更可涉及更複雜的搜尋和決策，如預訂熱門餐廳或搶購演唱會門票。這些轉變將為消費者帶來更多便利，並長遠改變我們選購和支付的形式。」

要實現此願景，AI 智能代理不但需要獲得用戶信任，同時也必須得到銀行和商戶的信賴。Visa將透過為合作夥伴(包括AI平台、科技企業、銀行、金融科技公司和商戶等)提供更簡易的方式對接 Visa 的支付網絡，為AI商務建立信任，透過無縫、安全的電子支付體驗連繫更多消費者和商戶。

本次發布會的重點是Visa Intelligent Commerce(Visa智能商務)，為開發人員及工程師開放Visa支付網絡，建構第一代的AI 商務模式。

同時，Visa宣布最新穩定幣合作夥伴，以覆蓋更廣泛受眾及地區。Visa協助促進加密貨幣交易超過5年，現在正進一步擴展穩定幣的應用，推出與穩定幣連結的支付卡、結算和可編程貨幣。Stripe旗下的Bridge正在與Visa合作推出全新支付卡產品，使金融科技開發者能夠通過單一的API整合，在多個市場向其終端客戶提供與穩定幣連結的Visa卡。