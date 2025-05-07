東方日報B1：金管再沽港元　單日733億

港匯踏入5月以來頻頻觸及7.75兌每美元的強方兌換保證，香港金融管理局24小時內再兩度入市沽港元捍衞聯繫匯率，涉逾733億元，其中一輪再打破紀錄，銀行體系結餘明日將升至1,741億元，為2022年7月之後最高。金管局總裁余偉文指，港元需求有多項實際原因推動，銀行體系結餘上升有助降低息口和減輕市民供樓負擔。然而，有分析指，港股今次資金市未必能與2020年相提並論，持續性存疑。

金管局周二(6日)兩度宣布承接美元沽盤，先是開市前披露周一紐約交易時段沽出605.43億港元，為單輪最多，收市後再披露又出售127.88億港元。

儘管沽港元的力度奇猛，余偉文出席立法會財經事務委員會會議時表示，港元交易仍十分暢順有序，沒有不尋常，列出多項推升港元需求的原因，包括近月南向資金持續流入、大型新股招股和上市公司相繼派息，以及資金平淡倉，預料港元需求未來兩至3個月會進一步上升。

他續指，隨着本港銀行體系總結餘變得充裕，理論上香港銀行同業拆息(HIBOR)應會下跌，減輕企業和供樓人士還款壓力，但如果美息高於港息，可能出現套息交易，令港元轉弱，對銀行體系結餘的影響要再觀察。HIBOR周二全線下跌，與樓按相關的一個月拆息急跌近0.33厘，至3.65厘，隔夜息和3個月拆息各挫0.88厘和0.27厘，報3.41厘和3.74厘。

港股周二復市後繼續做好，收市升158點或0.7%，報22,662點，連升4日，累漲690點或3.14%。大市成交逾2,133億元，「北水」淨流入134億元，為兩周最多。

上次金管局不停沽港元已經要追溯到2020年。外界拿5年港股的盛況與當前對比，指當年港元升值銀行體系結餘曾衝高4、5倍至4,570億元，HIBOR跌穿0.2厘，刺激港股多個板塊估值全面擴張和成交放量，恒指於2021年初觸及3萬點。

然而，現時銀行體系結餘仍不到5年前峰值一半，若然美元反彈、息差再度擴闊，港元有機會重回弱方兌換保證，亦即資金面「鬆弛度」較難複製當年的「全牛景象」。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪稱，恒指的「波動率」已由近期峰值45回落至25，歷史上在「波動率」達到25之時入貨，回報表現喜憂參半，但一旦「波動率」再大幅飆升，應有更好的入場機會；如果在35或以上時買入MSCI中國指數，3個月平均回報率為9%。不過，中資股基本面仍存憂，涉及關稅對經濟和企業盈利的潛在影響、中概股退市等。