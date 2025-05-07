凱基：特朗普百日成績單　美國軟硬經濟數據現分歧

特朗普第二個任期，執政100日後的經濟表現體現於疲弱的軟經濟數據(調查數據)，但同時勞動市場等實質經濟數據則仍具韌性，當前經濟放緩，衰退風險上升，後續留意實質數據有否明顯降溫並朝向調查數據靠攏，美國經濟增長與企業盈利預估存在下調空間。

其中，美國4月諮商會消費者信心指數掉至86，低於預期且為2020年來新低，同時12個月平均通脹預期調查升至7%，為2022年11月新高。4月ISM製造業PMI為48.7較前月續降，美國2025年第一季GDP增長率-0.3%，為2022年第一季以來首見負增長，遠低於上季的2.4%與市場預期的-0.2%，關稅政策造成提前進口。美國財政部長貝森特表示，2年期美國國債孳息率低於聯邦基金利率，提供減息環境。衰退風險使市場減息預期上升，支持美債表現。

美國M7巨頭業績陸續公布，三大雲端服務商微軟、Google、亞馬遜業績表現優於預期，儘管亞馬遜對未來財務預測保守，但三大雲端服務商(CSP)對未來資本支出仍強勁，顯示CSP對於AI需求仍暢旺信心。在AI應用至廣告服務也看到成效，Google與Meta廣告業營收皆超過市場預期，科技股業績優異推升美股三大指數上升，上周資訊科技、通訊服務表現最強。

歐洲與日本等成熟市場除了有資金湧入利好外，歐元區第一季經濟增長率0.4%，優於市場預期，顯示歐洲減息與政府持續刺激政策漸顯成效，歐洲股市表現不錯。日本銀行(BOJ)宣布維持利率不變，但下調通脹預期，並推遲通脹達成2%目標的時間點至2027年下半年，升息軌迹預期延遲，日圓漲幅暫告一段落。

部署上，美股以必需消費、公用事業、通訊等防禦類股為首選，同時分散布局於美國以外的股市同樣是可取的策略。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)