廖嘉豪：關稅對美國經濟負面影響或5月中浮現

投資者押注最惡劣的關稅消息或已過去，加上最近美國官員暗示將緩和貿易緊張局勢，美國企業的科技資本開支指引亦有助刺激市場信心，令標普500指數已全面收復美國宣布對等關稅後的失地。

過去一個月，市場迅速向下修訂2025年美股盈利預測，但目前8%的市場盈利增幅預期或仍過高。市場悲觀情緒似乎未達人棄我取階段，而關稅的負面影響或迅速拖慢未來數月的經濟活動，因此最近經濟數據強韌如上周五公布的強勁4月非農增幅或是暫時性，2025年下半年的經濟增長和企業盈利或遠弱於預期，目前仍非入市撈底時機。

關稅對美國經濟的負面影響，或需待5月中至6月中期才開始逐漸出現。美國企業為應對關稅而提前落單(美國入口大增亦導致第一季GDP負增長)，因考慮到訂單到實際進口到達美國港口的長期滯後特性，4月2日前所有離開中國的貨船仍未完全到達美國，因此美國貨架至少在未來一個月內仍不太可能空空如也。

而5月初或中期美國或開始不再有來自中國的貨物，美國的港口企業或開始裁員。入口貨量減少下一步或將在5月中或後期打壓美國貨櫃車運輸需求，導致美國貨櫃車司機亦面臨裁員壓力。提前入口的貨物陸續被消耗，而中國出口產品亦暫停輸入美國，美國零售商或在5月後期或6月中期開始面對貨架清空問題，裁員潮亦開始波及美國零售業，經濟數據或在6月/7月開始顯示消費品短缺以及商品通脹升溫的影響。

期間聯儲局或面兩難，雖然美國經濟走弱機會極大，但硬性經濟數據(消費、通脹及就業等)則受惠美國企業及個人提前消費而尚未轉弱，依賴實際數據的聯儲局未能在短期內減息，例如4月失業率企穩在4.2%，令聯儲局極不可能在本周議息會議上提供任何未來減息時間的資訊。而聯儲局或需在6月18日議息會議後才可在各經濟數據中理解關稅的影響，美國通脹頑固和財政前景不確定下亦難以寄望聯儲局大規模放寬貨幣政策。短息高企則對高槓桿企業及高收益債承壓，不利投資氣氛。

美股或續有調整壓力，日股同樣亦較難避開沽壓。東證指數由4月7月2,288低位升至最高2,704，升幅達18%。日本企業將公布FY3/25財年(即由2024年4月1日開始至2025年3月31日結束的財年)業績，估計不少日企將發出較為保守的初步盈收指引，甚至不提供盈收指引。此舉將進一步加劇市場對2026財年盈利前景的不確定性，並增加日股波動性。再者，通脹憂慮持續升溫令聯儲局及日本央行短期內難以推行寬鬆貨幣政策，日股或將再次面臨調整壓力，東證指數或下試2,000點水平(日經225指數約27,000點)，以反映市場預期全球經濟負增長。若跌至此水平，按未來12個月盈利計算的東證指數遠期市盈率(forward PER)將約為10倍，與過往經濟衰退期的估值底部水平相若。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪