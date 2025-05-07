HOFEX 2025：亞洲頂級食品及酒店用品展覽會矚目回歸

亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展HOFEX及國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會@HOFEX (ProWine Hong Kong @ HOFEX)，將於5月14日至16日在香港會議展覽中心盛大舉行。作為亞洲領先的餐飲及款待業商貿展，HOFEX預計將吸引來自全球各地的1,600多家參展商及品牌，還有超過24,000名專業買家。

HOFEX 2025將展示一系列尖端創新技術和全球美食。參觀者可期待的項目眾多，包括創發連有限公司帶來的突破性技術，包括針對餐飲業的先進機械人和物聯網解決方案。洛記有限公司將展示其革命性的清澈乳清蛋白即飲飲料，迎合日益增長的功能性低甜度飲品需求。Fresh Up Group Limited的全方位服務智能售貨櫃展現了自動零售的未來。

對於餐廳而言，Karoo南非和牛為食卓提供可持續發展的奢華口感。英國農業園藝發展委員會(AHDB)將代表最優質的英國肉類出口，而香港包裝器材中心有限公司則憑藉數十年的食品生產和包裝設備專業知識脫穎而出。這些多元化的參展商凸顯了HOFEX致力於連接創新、可持續發展和烹飪卓越的承諾。

香港國際美食大獎(HKICC)將成為本次活動的亮點，匯聚超過100位本地及國際評審團成員，以及超過500位來自香港及其他地區的參賽選手。今屆比賽將迎來蒙古參賽者的強勢回歸，並推出全新形式的肉類挑戰賽，結合肉材分割、準備和烹飪環節。香港國際啤酒獎(HKIBA)將擴大其國際影響力，歡迎來自中國、越南和台灣等地的參賽作品，展現手工啤酒行業日益多元化的趨勢。

除了多元化的展覽區域外，HOFEX 2025還將舉辦一系列精彩活動，包括備受矚目的香港咖啡調酒大賽以及CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2025 – Hong Kong Episode。展覽不僅讓與會者能夠把握行業最新趨勢，更能提供尋找創新解決方案和拓展全球商業網絡的機會。

國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會@HOFEX將設立7個國家和地區展團，包括法國商務投資署、CAP/ Wines of Portugal(葡萄牙)、DO Toro(西班牙)、德國、意大利、Junta de Castilla y León(西班牙)、以及新南威爾士(澳洲)。

除此以外，今次將有大量來自世界各地首次參展的烈酒展商，當中包括來自中國、愛爾蘭、墨西哥、荷蘭、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克和烏克蘭，為展覽增添全球風味。今屆展覽更將首次推出ProWine酒吧，供應各式葡萄酒和特製雞尾酒，讓與會者不僅能夠探索適合創作豐富雞尾酒選單的佳釀，更能充分沉浸於展覽所營造的熱烈氛圍之中。

ProWine Hong Kong葡萄酒論壇將邀請3位葡萄酒大師以及業內專家講師進行大師班講座，其中包括邢威MW、Jackie Ang 博士MW和Patrick Schmitt MW，為與會者提供無與倫比的葡萄酒行業洞察。