人行十招谷經濟　降準0.5個百分點　削房貸款利率

人民銀行行長潘功勝表示，人行將推出3大類、共10項措施，包括減息降準，完善現有結構性貨幣政策工具，創新新的政策工具等。

他指，下調存款準備金率0.5個百分點，預料向市場提供約1萬億元人民幣長期流動性。其次，下調政策利率0.1厘，公開市場7天期逆回購操作利率由目前1.5厘，降至1.4厘，預計將帶動貸款市場報價利率同步下調0.1厘。

另外，將完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備率，從目前的5%調至0%。下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括各類專案結構性工具利率、支農支小再貸款利率，均從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。

他表示，降低個人房屋公積金貸款利率0.25個百分點，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。增加3,000億元人民幣(下同)科技創新與技術改造再貸款額度，由目前的5,000億元增加至8,000億元，持續支持「兩新」政策實施。 設立5,000億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

他續稱，增加支農支小再貸款額度3,000億元，與調降相關工具利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利5,000億元及股票回購增持再貸款3,000億元額度合併使用，總額度8,000億元。

最後，他指將創設科技創新債券風險分擔工具，央行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化增信機構等合作，透過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支持。