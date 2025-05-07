GUM：4月強積金人均虧1730元　港股基金表現差絕

GUM公布4月份強積金表現，GUM強積金綜合指數下跌0.6%，報250.3點。強積金4月份人均虧損1,730港元，而年初至今人均仍賺得5,618港元。

細看三大指數，GUM強積金股票基金指數下跌1.9%，報339.2點，回報最差的基金是「香港股票基金」，下跌4.2%，主因是港股在2月因DeepSeek概念而大幅跑贏全球市場，但隨着「解放日」的出現及中美緊張關係的加劇，市場明顯回調，導致4月的表現較其他地區遜色。GUM強積金混合資產基金指數上升0.4%，報252.4點。GUM強積金固定收益基金指數上升0.4%，報130.5點。

GUM常務董事陳銳隆指出，特朗普於4月「解放日」宣布的全球關稅政策嚴峻程度超乎市場預期，使環球股市大跌，但在美國對大部分國家的關稅暫停90日後，加上現時由言論較溫和的美財長貝特森交涉關稅，環球股市逐漸回升至「解放日」大跌前的水平。地緣政治方面，美烏終於簽署礦產協議，令俄鳥停戰希望復燃，提振歐洲經濟信心。

就資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝指，4月中強積金人均虧損近11,000，但4月尾已大幅收復失地虧損縮減至1,730港元。面對波動市況，成員應嚴守長期投資紀律，避免頻繁轉換基金和避免嘗試捕捉市場時機。