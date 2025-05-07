惠康母企與內地電商叮咚買菜建跨境數碼化供應鏈

本港超級市場惠康母企DFI零售集團(簡稱DFI)與內地生鮮電商平台叮咚買菜合作，建立跨境數碼化供應鏈，首年目標銷售額1億元，而第一批6款叮咚買菜精選蔬菜已在惠康門市、惠康網店及外賣平台foodpanda上架約一個月，總銷量逾10萬公斤，並將陸續拓展至DFI旗下特色超市Market Place、3hreesixty 等零售渠道，同時積極擴展至澳門及柬埔寨的超級市場。

DFI零售集團指，香港生鮮市場依賴進口，不穩定的天氣導致葉菜類商品價格波動達 50%以上。雙方合作，將整合供應鏈與零售網絡的核心優勢，通過惠康為香港顧客提供更多元化、高性價比的商品。同時計劃建立數碼化跨境供應鏈，打通數據中台，通過人工智能(AI )預測系統動態調整DFI旗下各超級市場庫存，降低缺貨率。舉例指，系統可根據香港天氣變化、節假日等因素，預判葉菜類需求波動，指導基地精準供貨。這種從上游種植到下游零售的數碼化供應鏈，提高供港生鮮食品供應鏈效率。

現時上架的6款蔬菜分別是唐生菜、油麥菜、菜心、白菜仔、水東芥菜和春菜，年內計劃新增苦瓜、秋葵、荷蘭豆等常規品，另將引入水果、豆製品、預製菜、零食、酒水、內地網紅蔬菜與地域特色菜，如湖北洪山菜苔、雲南野生菌、紫葉生菜、板藍根等產品，料年底前供港商品SKU將超過150個。供港蔬菜商品均選自叮咚買菜在內地的直供基地，檢測標準同時符合內地與香港的要求，並採用「一菜一碼」溯源技術。

DFI 零售集團零售食品行政總裁劉曉恩表示，雙方合作構建高效的數碼化跨境供應鏈，不僅能為顧客提供更高質素和性價比的生鮮產品，更是實現雙贏，相信新模式將大幅提升供應鏈效率。

叮咚買菜副總裁楊劭銘指，公司將依託全國直採基地和數碼化供應鏈能力，把新鮮、安全的內地生鮮食品高效輸送至香港。