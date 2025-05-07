張智威：港股宜先分段獲利 博雷頓待回至21至22元再考慮

內地周三（7日）推出多項救市措施，人民銀行亦宣布下調存款準備金率0.5個百分點。張智威指，內地出招救市，帶動恒指補回早前「黑色星期一」的下跌裂口，加上市場憧憬寧德時代等重磅新股來港上市，後市不宜睇淡。不過他認為，港股後市仍會受制於關稅戰的不明朗因素，上望空間有限，初步預料恒指將於23,300點水平遇阻力，建議投貨投資者可開始分段獲利以鎖定利潤。