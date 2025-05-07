張智威：港股宜先分段獲利 博雷頓待回至21至22元再考慮
2025年05月07日 11:53
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內地周三（7日）推出多項救市措施，人民銀行亦宣布下調存款準備金率0.5個百分點。張智威指，內地出招救市，帶動恒指補回早前「黑色星期一」的下跌裂口，加上市場憧憬寧德時代等重磅新股來港上市，後市不宜睇淡。不過他認為，港股後市仍會受制於關稅戰的不明朗因素，上望空間有限，初步預料恒指將於23,300點水平遇阻力，建議投貨投資者可開始分段獲利以鎖定利潤。
阿里巴巴(09988)開源的新一代通義千問模型Qwen3，成為全球開源模型冠軍。張智威指，年頭起人工智能（AI）相關消息已被多次炒作，除非出現突破性的技術創新，否則即使再有新版本推出，短期亦未必會有炒作空間。張又指，相對AI模型消息，螞蟻集團有傳來港上市對阿里股價幫助更值得憧憬，後市宜繼續留意相關消息。
中國電動工程機械提供商博雷頓(01333)，香港公開發售部分超額197.72倍。股價高開後升幅曾經擴大至超過70%。張認為，股份質素良好，但股價已被大幅炒高，現時值博空間有限，加上股價亦有機會大幅回調。建議投資者可待股份回落至21至22元再考慮。