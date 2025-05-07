大酒店首季大中華區半島酒店可出租客房收入按年跌近半成

出租物業方面，期內住宅、商場及辦公大樓每方呎每月平均租金46元、136元及67元，出租率分別為95%、88%及83%。

就年初至今的業績，主席米高嘉道理表示，在今年第一季度，大中華地區業務表現各異。香港半島酒店得益於本港在3月份舉行的多個大型活動，酒店業績因而錄得較佳表現，惟酒店整體業務表現仍偏軟。淺水灣影灣園、山頂纜車及凌霄閣則錄得超出預期的業績。

前景及發展方面，大酒店指，在目前的營商環境下，集團各項業務的前景大致穩定，展望未來一年，對酒店分部和商用物業仍保持謹慎樂觀態度。

集團深信追求具有可持續性而又獨一無二的尊享體驗之高端客戶群，將推動全球豪華旅業的發展。新開業的兩家半島酒店正邁向營運的穩定期，並會持續提升集團在歐洲的品牌知名度。在商業物業方面，將繼續投資現有資產，為旅客和住戶提供更佳服務。

集團提到，儘管在地緣政治緊張的局勢下，下半年業務前景相對不明朗，仍期望香港本地市場的旅遊業可繼續增長，並對未來一年持謹慎樂觀態度。

米高嘉道理於股東周年大會上談及過去一年集團經歷領導層變動，並歡迎胡偉成加入集團出任行政總裁。米高嘉道理爵士向前任行政總裁郭敬文以及前任營運總裁包華致敬，感謝其為集團作出重大貢獻。