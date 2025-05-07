積金評級：4月MPF人均輸1700元　今年以來賺5600元

積金評級表示，4月份投資市場動盪，強積金成功收復月初的急跌，最終單月輕微下跌約0.61%，為今年的第二個單月虧損。4月份，強積金成員每人平均虧損約1,700港元，年初至今每名成員平均累計收益約5,600港元。

在4月中旬時，所有股票基金類別均錄得虧損，但所有市場均出現大幅反彈，其中日本股票基金單月表現最佳，而強積金最大的資產類別——香港及中國股票基金雖然是強積金4月份表現最差的資產類別，單月下跌約3.94%，但年初至今仍上升約7.54%。

香港及中國股票基金和美國股票基金在2025年的表現對比鮮明。香港及中國股票基金錄得自強積金推出以來第七佳的首4個月回報表現，而美國股票基金年初至今則下跌約6.21%，是自強積金推出以來第四差的首4個月回報表現。

積金評級估算，4月份強積金總資產約為1.333萬億港元，按月減少約45億港元，而年初至今則增加約423億港元，為強積金推出以來的第三高水平，相當於每名成員平均帳戶結餘約278,100港元，較3月份減少約900港元，而年初至今則增加約8,800港元。