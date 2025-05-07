香港滙豐App本月中起分段升級　去年活躍用戶增20%

香港滙豐流動理財應用程式將於5月中起分階段推出全面升級。（左起）滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶策劃及市場主管許長虹、數碼平台主管郭哲明、分銷主管彭淑貞、投資及財富管理部主管安博哲、數碼平台督導Zulqurnain Hasan。

滙豐宣布，將於5月中起分階段推出全面升級的香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK APP），將全面革新客戶日常理財管理模式，帶來簡單直接且個人化的流動理財體驗。

該行於2010年在包括香港等幾個主要市場推出流動理財服務，單在2024年，HSBC HK APP的活躍用戶人數增加了20%。而在2020年進行重大升級後，HSBC HK APP仍持續不斷革新，包括引入5分鐘手機遙距開戶服務，以及推出「簡易版」讓不太熟識科技的客戶亦能以手機輕鬆理財。

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示，HSBC HK APP是集團與客戶接觸的重要橋樑，會繼續堅持以創新科技，為所有客戶帶來無縫且安全的銀行體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明指出，流動理財為客戶帶來無與倫比的高效率及方便。HSBC HK APP去年推出了463項新功能以提升流動理財體驗，惟不少功能因介面設計而未有被充分使用。今次的升級對應用程式的服務流程及介面進行全面革新，確保客戶能夠輕鬆使用所需功能，充分發揮流動理財的優勢。