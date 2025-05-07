日本二手古着店2nd STREET港首間門店周五開幕　冀推動回收經濟

日本二手時尚零售商2nd STREET將於周五(9日)在香港開設首間門店。2nd STREET香港董事長兼總經理出口定治表示，香港消費者時尚觸覺敏銳，亦了解二手市場運作，為公司提供獨特商機，有助實現提升市民日常生活質素的使命。期待未來在香港開設更多門店，為推動本地回收經濟作出貢獻。

他又指，香港擁有成熟的消費市場及強大的消費力，亦被譽為潮流指標，有利公司擴展區內業務。香港店將專門銷售和採購二手服裝和配飾產品，致力提升區內消費者的環保意識。

投資推廣署助理署長劉智元表示，歡迎該企落戶香港，加入本港多元的零售市場，推動可持續發展，共創綠色未來。香港是一個國際大都會，具備強大的消費實力，是企業拓展業務的理想平台。

2nd STREET於1996年在日本成立，買賣包括服裝、手袋、皮鞋、配飾和家具等各種商品。目前在日本約有900間門店，全球約有1,000間門店。香港店位於旺角，旨在通過買賣各種二手產品，促進可持續消費文化，提升顧客日常生活質素。