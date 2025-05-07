【多相】長沙灣連方II開放現樓示位及會所

萬科香港發展的長沙灣連方II已屆現樓，周三(7日)首度開放現樓示範單位及會所予傳媒預覽。4個最新曝光的現樓單位，皆位於高層27樓，部分可遠眺海景，亦有兩個連家具的開放式戶型。

當中27樓S10室，實用面積259方呎，屬開放式間隔。單位採用一體化的複合式家具，通過家具分隔出睡房及客廳兩個空間，形成一房格局。廳區放置梳化，連接開放式廚房，外設露台，景觀開揚。睡房範圍擺放睡床，設有玻璃大窗，採光度十足。浴室提供淋浴間，並設有通風窗。

同屬開放式單位的27樓N10室，實用面積267方呎。設計師利用單位高樓底的特色，透過一體化的複合式家具設計，上下層分隔廳區和寢區，形成閣樓格局。複合家具同時附有鞋櫃，衣櫃，及內藏可移動的茶几。

發展商同時開放27樓N6室，實用面積538方呎，三房間隔，採開放式廚房。浴室沿用同系樓盤的乾濕分離設計，將洗手盆、淋浴間及坐廁以門分隔成三個獨立空間，方便多人同時使用浴室。而27樓S3室，實用面積377方呎，採兩房間隔，客飯廳連接38方呎露台連工作平台，可遠眺海景。

項目的會所位於3樓，提供的設施包括健身室，燒烤區，室外游泳池，兒童遊樂室，宴會廳及共享空間等。