益兆等投資成本6億元的長沙灣商住樓　全幢放售及放租

由益兆集團控股及俊和發展集團發售的長沙灣商住物業，以全幢形式放售及放租。戴德梁行表示，該項目坐落於青山道437至441號物業，現邀學生公寓營運商、專才住宿機構及投資者合作。

物業樓高21層，總建築面積約30,870方呎，地下及1樓為零售商鋪，樓上為住宅部分，共提供95個單位，項目預計2025年7月落成。該盤毗鄰房屋協會的「大四喜」商住項目，生活配套完善，步行8分鐘可到達港鐵長沙灣及荔枝角站，經港鐵20分鐘直達中環；15分鐘車程覆蓋香港理工大學及城市大學，交通便捷，適合學生及年輕專才居住。該物業由舊樓收購至重建發展，歷時6年，總投資成本約6億港元。

戴德梁行香港資本市場部董事楊禮雄表示，自2022年起，政府規定新建住宅單位實用面積不得少於280方呎，因此市場上的小戶型單位越見稀缺；另外，九龍區合租一間套房也需約8,000元，但質素參差。然而，此項目80%單位為約200方呎獨立單位，例如最細的C單位僅175方呎，月租約9,500元起，故有明顯的價格優勢。預計可吸引有意發展或開拓專才/學生公寓業務的合作方和用家。

根據該行研究資料，目前香港八大資助院校的宿位缺口高達4.7萬個。隨著政府計畫將非本地生比例提升至40%，預計2027年前將額外產生1.5萬個宿位需求，但同期新增供應不足8,000個，供需失衡將持續加劇。