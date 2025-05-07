南首、利奧坊系列項目夥代理行推出母親節置業優惠

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝(中)、副總經理倫國新(右二)。陳永傑(右三)、馬泰陽(左三)、布少明(左二)、廖偉強(右一)、吳啟民(左一)。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由即日起至5月12日，經中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21，購買南首或利奧坊系列指定項目的一手住宅單位，首5名買家即可獲贈價值約1萬港元的「美容護膚療程禮券」，每個代理行名額各5個，名額總共25個。

他續指，南首開售以來累售259伙，沽出約83%單位，套現約13.4億港元。而分7期發展的利奧坊系列，首5期自推出以來，已售出2,133伙，套現約131.5億元。最新一期利奧坊．首隅已獲批入伙紙，現正準備現樓示範單位，計劃短期內對外開放。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，五一長假期正式完結，5月首5天錄得457宗一手成交，較4月同期約137宗急升逾2.3倍，反映市場購買力充足。美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽指，近期中美關稅戰出現緩和跡象，加上五一長假期不少內地旅客來港旅遊消費，甚至參觀樓盤，均有助帶動本地樓市氣氛。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，位處港鐵宋皇臺站前的南首及奧運站附近的利奧坊系列項目，享有交通便利及完善生活配套的優勢。利嘉閣地產總裁廖偉強指，近年政府積極吸納外來人才落戶，更為本地物業市場帶來龐大的剛性需求，成為樓市一大支柱。世紀21香港行政總裁吳啟民表示，截止目前為止，今年新盤售已超越 6,000 伙，銷售持續向好，其中新入伙的新盤明顯備受用家以至收租客歡迎。