【多相】市區居屋三房銀主盤連車位拍出　呎價僅9037元

環亞物業拍賣周三(7日)一口氣賣出7項銀主物業，涉及成交金額共逾5,100萬港元。當中包括兩個資助房屋單位，其中，黃大仙翠竹花園2座高層G室連一個地下雙號車位，單位實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場開價475萬元，最終搶高約60萬元或約12.6%，以535萬元易手，平均呎價約9,037元。

另外，房屋協會發展的青衣綠悠雅苑高層兩房單位，實用面積約535方呎，未補價第二市場推拍價460萬元，最後以511萬元沽，呎價約9,551元。

同時亦售出4個私宅及一個車位，當中，將軍澳日出康城SEA TO SKY第2座高層B室海景戶，實用面積約735方呎，獲4組客出價競投，最終以990萬元拍出，呎價約13,469元。單位2020年買入價約1,413萬元，現時貶值約30%。

旺角西洋菜南街52號及61號兩個低層唐樓單位，開價分別308萬元與420萬元，亦以368萬元及520萬元售出，呎價約6,154元與6,139元。另外，售出西半山羅便臣花園大廈高層單位及同區俊傑花園4樓單號車位，分別以2,010萬元及201萬元拍出。