調查：36%港商擬凍結招聘　近半將推遲重大投資及決策

研究顧問公司基譽公關集團（Sandpiper Group）發布有關全球貿易戰的最新調查，訪問了逾百名香港商界領袖，86%認為貿易與關稅衝突為其業務未來發展的主要威脅，較全球平均數高出15個百分點。

與全球平均數相比，香港企業在美國暫緩關稅90日期間更傾向採取節省成本的應對措施。局勢不穩下，36%受訪香港商界領袖指其企業計劃凍結招聘，另有49%表示可能推遲重大投資及業務決策。

Sandpiper於4月訪問全球27個市場合共3,050名商界領袖，四分之三受訪者認為，美國現屆政府的政策為觸發貿易與關稅衝突的主因。

對於中美兩國在貿易戰中的角色，全球商界領袖對中國的評價在各方面也較美國佳。調查顯示，70%全球受訪者認為美國不公平的貿易政策是觸發貿易戰的主因，較認為中國需負主要責任的受訪者為多（61%）。此外，72%受訪者認為美國應率先採取行動，緩解貿易及關稅衝突，61%受訪者則認為中國應先行緩衝。

在國際聲譽方面，美國受損程度較中國大。70%受訪者認為貿易戰將損害美國的國際地位，而認為中國地位受損的受訪者僅有60%。

72%全球商界領袖認為，美國當前的貿易政策反覆無常且難以預測；67%相信此輪貿易衝突將建立全球經濟及貿易的新秩序，不過認為目前尚未有任何地區能明確主導此新秩序。66%的商界領袖預期較樂觀，認為貿易與關稅衝突可望在6個月內解決。45%的香港商界領袖認為貿易戰可能在3個月內結束。

商界領袖普遍感受到政治壓力。相比六個月前，有75%受訪者目前感受到來自美國的壓力較之前大，指來自中國的壓力較之前大的比率則有64%；亦分別有59%及63%商界領袖表示感受到來自歐盟及其他國家的壓力較六個月前大。

在當前難以預測的局勢下，77%商界領袖表示，貿易戰為目前業務首要問題之一。43%受訪者認為，貿易衝突為其業務帶來的風險達到了8級或以上水平（最高10級）。逾半數的商界領袖預計，這些風險將在未來半年、一年甚至兩年內進一步上升。因此，在美國暫緩關稅的90天内，有44%受訪企業計劃減少對美國的投資，36%計劃縮減對中國的投資。有35%企業計劃暫停所有重大業務決策。

91%越南企業領袖認為關稅及貿易衝突為當地經濟造成重大威脅，比率為調查涵蓋的各個市場中最高，其次是菲律賓（84%）、加拿大（83%）、馬來西亞（83%）、新加坡（82%）、南非（81%）、阿聯酋（80%）、印尼（80%）及香港（80%）。認為關稅及貿易衝突對自身企業前景帶來重大威脅的各地受訪者比例，與以上數字相若。

展望未來，近三分之二（64%）受訪者預計，貿易戰將導致其企業未來一年收入減少；56%受訪者認為，美國經濟將因此受到「嚴重影響」，成為受影響最甚的國家。由於普遍預期貿易與關稅衝突或有望在未來六個月內得到解決，大部分企業並未針對地緣政治風險制定完善的應對方案。全球僅21%企業自覺已為應對當前的地緣政治動蕩做好充分準備。