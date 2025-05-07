黃埔花園兩房719萬沽　低市價約3%

藍籌屋苑業主心急減價出貨，紅磡黃埔花園兩房單位，放盤約1個月，減價31萬元，終以719萬元售出，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城彩天閣高層G室，實用面積約720方呎，套三房設計月，叫價約1,080萬元，新買家為同區客，議價後以1,056萬元成交，原業主於2008年6月以約675萬元購入，轉手帳面獲利約381萬元。

●中原施志鋼稱，鰂魚涌康怡花園B座高層12室，實用面積約710方呎，套三房間隔，望山景，以875萬元成交，呎價約12,324元，新買家為港島客，已於區內睇樓約兩個月，最後參觀上址，決定入市自用。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌居屋康山花園2座低層H室，實用面積約431方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價520萬元，放盤不足兩星期以460萬元成交，呎價約10,673元，新買家為外區用家，原業主持貨約11年，帳面蝕讓25萬元或貶值約5%。

●美聯盧浩指，北角百福花園家福閣中層A室，實用面積約606方呎，叫價約598萬元，用家議價後以545萬元成交，呎價約8,993元，原業主於2018年4月以約803萬元購入，轉手帳面蝕讓約258萬元，貶值約32%。

●利嘉閣黃祥湧表示，西區寶翠園1座高層E室，實用面積約1,448方呎，四房雙套連工人房及儲物室間隔，望全海景，新買家為區內客，原先叫價3,780萬元，最終以3,580萬元略低市價成交，呎價約24,724元。

●美聯陳凱?稱，西營盤雍慧閣中層B室，實用面積約843方呎，原業主放盤叫價約1,598萬元，獲用家垂青，議價後，以1,500萬元易手，呎價約17,794元，原業主於2007年12月以約1,080萬元購入。

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九龍區

●美聯易秉中稱，紅磡黃埔花園9期3座高層H室，實用面積約617方呎，套兩房連工人房間隔，獲區內換樓客以719萬元承接，呎價約11,653元，較市價低約3%，單位最初叫價750萬元，放盤約1個月，最終減價31萬元成交。

●利嘉閣林靖羲表示，觀塘凱?1座中高層M室，實用面積約590方呎，「大兩房」連士多房間隔，外區用家睇樓兩次，獲減價87萬元，以953萬元成交，呎價約16,153元，原業主於2019年以約1,132.3萬元一手購入，帳面虧蝕179.3萬元。

●中原黃家全表示，奧運站帝柏海灣3座高層D室，實用面積約762方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園景及海景，以1,310萬元易手，呎價約17,192元，原業主於2007年11月以800萬元購入。

●中原任展雄指，長沙灣公屋李鄭屋?5月錄約兩宗買賣，包括和平樓中層10室，實用面積約277方呎，開放式間隔，無裝修，享球場景，未補價第二市場最初叫價100萬元，僅以95萬元成交，呎價約3,430元，呎價創屋苑未補地價交投近3年新低，新買家為同區客。

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新界區

●中原張奇瑋表示，東涌5月首6天錄約8宗二手買賣，東環5B座低層5室，實用面積約484方呎，套兩房間隔，叫價560萬元，減價20萬元，以540萬元沽出，呎價約11,157元，新買家早前由海外回流，即買入自用。

●中原丘漢偉指，荃灣灣景廣場低層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，叫價590萬元，附裝修，吸引覓盤兩個月的同區租客，即場還價洽購，減價30萬元，以560萬元沽出，呎價約13,494元，原業主2019年以670萬元買入，約6帳面蝕110萬元，跌價約16%。

●利嘉閣蕭浩麟稱，青衣明翹匯1座低層C室，實用面積約410方呎，兩房間隔，新買家為區內客，以495萬元成交，呎價約12,073元，原業主在2019年以約709.5萬元一手買入，約6年帳面蝕214.5萬元，貶值約30.2%。

●祥益邱家邦表示，屯門新屯門中心4座高層G室，實用面積約455方呎，區內客見單位附設裝修及傢電，可即買即住，加上房間擁海景，而且價格較銀行估價低，即使反價18萬元，仍追價以428萬元購入自用，呎價約9,407元，單位約4年帳蝕138萬元。

●祥益黃慶德稱，天水圍居屋天盛苑D座低層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，外區公務員綠表客早前於屯門區視察了多個樓盤，隨即轉戰天水圍，雖然原業主臨場反價，最終於未補價第二市場以435萬元購入自住，呎價約6,734元。

●美聯張國成指，元朗Grand YOHO本月首6日已錄約6宗二手買賣。包括9座高層E室，實用面積約592方呎，兩房連儲物房間隔，以832.8萬元獲自住客承接，呎價約14,068元。原業主持貨逾8年轉手，帳面獲利132萬元，升值近兩成。

●中原王勤學稱，元朗昨日(6日)新增3宗二手買賣，公屋朗屏?賀屏樓低層33室，實用面積約355方呎，未補價第二市場叫價165萬元，最終以148萬元易手，呎價約4,169元，原業主持貨約6年，帳面蝕37萬元，貶值約20%。

●美聯葉偉珠表示，元朗世宙1座中層B室，實用面積約426方呎，以550萬元放盤後獲新買家洽詢，經議價後以518.5萬元承接單位自住，呎價約12,171元，原業主於2016年以498.2萬元購入，持貨約9年帳面僅獲利約20.3萬元。

●中原楊浩鴻指，上水名都3座中層F室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以390萬元易手，呎價約9,974元，新買家為區內客，原業主則於2024年11月以330萬元購入上址，持貨約半年，現轉手帳面獲利60萬元離場，單位期內升值18.2%。

●美聯吳偉文表示，粉嶺花都廣場3座高層F室，實用面積約413方呎，獲用家以422萬元承接，呎價約10,218元，原業主2017年以477萬元購入，持貨至今轉手帳面蝕讓25萬元。

●中原吳啟業指，大埔康樂園10街單號屋，實用面積約1,535方呎，日前議價後以2,188萬元沽出，呎價約14,254元，新買家為外區客，原業主於2018年以2,720萬元購入，持貨約7年帳面蝕約532萬元，貶值約20%。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田火炭御龍山3座中層B室，實用面積約769方呎，三房連儲物室間隔，放盤約兩星期，叫價1,400萬元，最終大幅減價170萬元獲承接，減幅約12.1%，成交價1,230萬元，呎租約15,995元，原業主持貨約8年，帳面損失70萬元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田碧濤花園1期2座低層B室，實用面積約764方呎，套三房間隔，望河景，放盤約4個月，叫價718萬元，減33萬元，減幅約4.6%，獲買家以685萬元承接，呎價約8,966元，原業主於2018年11月以885萬元購入，約7年帳面虧蝕200萬元。

●利嘉閣郭建民表示，沙田帝堡城8座低層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，放盤僅約1個月即獲洽購，零議價下以640萬元售出，呎價約11,700元，該屋苑現有約20個放盤，入場費約610萬元起。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑2座中層I室，實用面積約576方呎，兩房間隔，叫價680萬元，放盤約兩個月，累減115萬元，以565萬元成交，減幅約17%，呎價約9,809元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸7座低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，日前議價後以560萬元易手，呎價約11,290元，新買家為上車客，入市單位自用。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣傲瀧12座高層D室，實用面積約1,520方呎，套三房間隔，望內園景，以1,520萬元成交，呎價約10,000元，原業主於2018年3月以2,048萬元購入，約7年帳面蝕528萬元，期內跌價約26%。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳廣場3A座中低層B室，實用面積約533方呎，三房間隔，獲區內租客以655萬元承接，較原叫價700萬元，低45萬元，呎價約12,289元，單位放盤約3個月沽出，原業主持貨約6年，帳面虧蝕約195萬元，貶值約23%。

●中原劉紹剛表示，將軍澳藍塘傲5座中層F室，實用面積約401方呎，一房間隔，擁開放式廚房，望樓景，剛以543萬元成交，呎價約13,541元，原業主於2020年4月以665萬元購入，約5年帳面蝕讓122萬元。

●利嘉閣楊凱俊稱，將軍澳日出康城LP6 2座低層C室，實用面積約791方呎，套三房間隔，望海景，新買家為外區客，原業主叫價1,150萬元，議價後以1,035萬元成交，呎價約13,085元，原業主於2018年以約1,321.9萬元一手購入，帳面蝕286.8萬元。

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