仲量聯行：今年私宅細單位落成量將增至50%

仲量聯行今天發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，在經濟及樓市存在不明朗的因素下，較有銷售保證的甲類住宅（即實用面積約431方呎或以下單位）於十年間急增，去年已佔私人住宅落成量約44.5%，今年將進一步增加至逾50%。同時，內地及香港中小型發展商過去兩年減少吸納土地儲備，導致今明兩年約60%私人住宅落成量，將由三大香港地產商發展。

該行研究部資料顯示，過去十年，甲類住宅單位的落成量由2014年的2,160伙，佔當年私人住宅總落成量13.7%，飆升至去年的10,794伙，佔總落成量約44.5%，同類單位所佔比例，將於今明兩年進一步增加，2025年及2026年預計將分別有11,065伙及11,553伙甲類住宅落成，佔總總落成量分別約53%及約57.5%。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，樓市不確定性加劇下，買家避險心態上升，並普遍採取防守策略，推遲入市計劃或轉投面積細小的單位，以對沖潛在貶值風險。

他又指，政府大幅減少針對400萬港元以下物業的印花稅，令細價物業成為跌市中風險較低的選擇。現時市況疲弱，細價物業可以針對更廣泛的客戶群，銷售較有保證，預期短期至中期而言，發展商仍會較傾向興建細單位。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，待現時新盤貨尾逐步消化後，主要供應量來自三大發展商的形勢將更明顯，中期而言，將有助發展商調節推盤節奏，減低爆發價格戰的機會。

他指，由於樓市前景仍然未明，預期發展商對吸納地皮仍會較審慎，大型發展商土地儲備較充裕，相信新盤落成量主要來自大型發展商的情況未來數年將會持續。