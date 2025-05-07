西沙路項目第三輪銷售即日沽清 12日內累沽753伙
2025年05月07日 22:02
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新盤票王氣勢如虹，西貢十四鄉西沙路項目銷情連番報捷，第三輪銷售依然有大批捧場客，128伙價單單位即日沽清。項目於12日之內經過三輪銷售，累計已售出約753伙。同系列第1B期即將接力推售。
●西貢十四鄉SIERRA SEA三度錄沽清
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目第1A(2)期SIERRA SEA，第三輪銷售延續首兩輪的旺勢，再度錄得即日沽清128伙價單單位。項目於12日之內，經過三輪銷售累計賣出約753伙。同系列第1B期最新已上載樓書後，預計短時間會推出市場。
●啟德海灣第1期兩房成交價逾1,027萬
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣第1期，今(7日)售出第2A座18樓D室，實用面積534方呎，間隔為兩房連儲物室，成交價1,027.3萬元，呎價19,238元。據悉，買家有朋友為該盤的業主，於朋友極力推介之下到現樓參觀，並購入上述單位，與朋友成為鄰居。
●何文田站瑜一‧天海單日沽3伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(7日)錄得3宗2房單位成交，單日吸金逾3,981萬元。包括第2B座25樓C室及第2B座23樓C室，同屬兩房梗廚間隔，實用面積522方呎，成交價分別為1,409.83萬及1,385.25萬元，呎價約27,008元及26,537元。同時，第2B座1樓C室特色戶，實用面積479方呎兩房，外連220方呎平台，以1,186.41萬元獲內地客承接，呎價約24,768元。
●長沙灣曉柏峰頂層連平台戶呎售約23,525元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(7日)通過招標售出特色單位。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，上述為為A座26樓A1室，實用面積為539方呎，採兩房一套連儲物室間隔，外連154方呎平台及347方呎天台，成交價1,268萬元，呎價約23,525元。該盤迄今累售227伙，共套現逾12億元。
●屯門掃管笏凱和山連沽9伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(7日)連沽9伙，單日套現逾3,692萬元。該批單位涵蓋一房及兩房間隔，成交價介乎351.81萬至523.97萬元，呎價由8,705至9,565元。發展商指，上述單位買家包括首置年輕客、同區換樓家庭及內地投資者。當中，一名來自廣州的資深投資者。
●啟德天瀧今年暫沽29伙
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周三(7日)沽出第2座2樓A室，實用面積1,173方呎，成交價3,651萬元，呎價約31,125。發展商指，項目今年暫售出29伙。全盤至今累售139伙，連車位共套現約57.5億元。
●紅磡必嘉坊‧曦匯15伙減價22%
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧曦匯，周三(7日)再次修訂價單，將15伙單位定價統一下調22%，最新折實平均呎價約18,523元，同步落實周日(11日)以先到先得形式出售。價單所見，最新減價的單位集中於中低層，涵蓋14伙一房及1伙兩房戶，實用面積介乎251至369方呎，最新折實價由462.93萬至667.37萬元，折實呎價約18,086至18,986元。
●藍田KOKO RESERVE連平台特色售2,240萬元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，周三(7日)通過招標售出1座1樓A室特色戶，實用面積1,121方呎，採四房雙套間隔，設工作間及洗手間間隔，外連703方呎平台，成交價2,240萬元，呎價約19,982元。整個KOKO HILLS系列至今售出892伙，已套現逾87億元。
●紅磡THE HADDON單日沽兩伙
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，今(7日)沽出兩伙，共涉逾1,324萬元。包括27樓D室，實用面積411方呎，以837.91萬元售出，呎價約20,387元。