西沙路項目第三輪銷售即日沽清　12日內累沽753伙

新盤票王氣勢如虹，西貢十四鄉西沙路項目銷情連番報捷，第三輪銷售依然有大批捧場客，128伙價單單位即日沽清。項目於12日之內經過三輪銷售，累計已售出約753伙。同系列第1B期即將接力推售。

●西貢十四鄉SIERRA SEA三度錄沽清

●啟德海灣第1期兩房成交價逾1,027萬

●何文田站瑜一‧天海單日沽3伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(7日)錄得3宗2房單位成交，單日吸金逾3,981萬元。包括第2B座25樓C室及第2B座23樓C室，同屬兩房梗廚間隔，實用面積522方呎，成交價分別為1,409.83萬及1,385.25萬元，呎價約27,008元及26,537元。同時，第2B座1樓C室特色戶，實用面積479方呎兩房，外連220方呎平台，以1,186.41萬元獲內地客承接，呎價約24,768元。

●長沙灣曉柏峰頂層連平台戶呎售約23,525元

●屯門掃管笏凱和山連沽9伙

●啟德天瀧今年暫沽29伙

●紅磡必嘉坊‧曦匯15伙減價22%

●藍田KOKO RESERVE連平台特色售2,240萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，周三(7日)通過招標售出1座1樓A室特色戶，實用面積1,121方呎，採四房雙套間隔，設工作間及洗手間間隔，外連703方呎平台，成交價2,240萬元，呎價約19,982元。整個KOKO HILLS系列至今售出892伙，已套現逾87億元。

●紅磡THE HADDON單日沽兩伙