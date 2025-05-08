東方日報B1：華降準減息放水萬億　人行10招齊發

在中美高層即將啟動貿易談判前，中國再祭出救市大計！周三(7日)中國人民銀行、國家金監總局及中國證監會聯合公布金融政策，支持穩市場穩預期，其中人行除發布3類共10項政策外，更雙管齊下一次過降低存款準備金率及減息，放水一萬億元人民幣(下同)，實行在內部全方位維穩，槍頭對外瞄準美國！

人行從數量型、價格型及結構型3大類政策，着手10項政策，包括下周四起降低存款準備金率0.5個百分點；完善存款準備金率制度，分階段將汽車金融公司等的準備金率調低至零；下調政策利率0.1厘，即7天期逆回購利率降低0.1厘至1.4厘，亦料帶動貸款市場報價利率(LPR)同步下降約0.1厘。行長潘功勝指，整體存款準備金率的平均水平將從原來的6.6%降至6.2%。

此外，人行將下調結構性貨幣政策工具利率0.25厘；抵押補充貸款(PSL)利率從目前的2.25厘降至兩厘；增加支農支小再貸款額度及科技創新和技術改造再貸款額度各3,000億元；設立5,000億元服務消費與養老再貸款；設立科技創新債券分擔工具等。

國家金監總局局長李雲澤則指，近期將推出8項增量政策，包括加速推出與房地產發展新模式相適配的系列融資制度；擴大保險資金長期投資試點範圍；調降險企股票投資風險因子；推出支持小型企業民企融資一籃子政策；實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施；修訂推出併購貸款管理辦法；發起設立金融資產投資公司的主體，擴展至符合資格的全國性商業銀行，並加大對科企的投資力度；以及制訂科技保險高品質發展的意見。

同場中證監宣布4招引中長期資金，全力支持中央匯金發揮類平準基金作用，推動資金入市，並公布一系列公募基金改革措施。主席吳清指，新機制將把「業績是否跑贏基準」、「投資者實際盈虧」等關鍵指標納入考核體系，作為費率浮動的基準。

該會還將致力培育長期投資文化，包括強制實施長周期考核，要求3年以上考核權重不低於80%；提高基金公司高管及基金經理的強制跟投比例；適度延長關鍵人員持倉鎖定期；並將優化分類評價機制，鼓勵加大權益類基金發行力度；同時積極推動產品創新，及發布推動公募基金高品質發展的行動方案。

該會又強調，支持優質中概股回歸內地和香港市場；強調堅定不移推進市場高水平對外開放，並努力推動人民幣交易櫃台納入港股通。目前，外資通過合格境外機構投資者(QFII)、滬深股通等形式持有A股流通市值穩定在3萬億元左右。

受救市措施出台的消息刺激，內地股市周三高收，滬綜指升26點，收報3,342點；深成指升21點，收報10,104點，滬深兩市總成交額達1.46萬億元，內銀及內房股普遍做好。人民幣兌每美元中間價微升3點子，創一個月新高。人行在公開市場開展1,955億元7天期逆回購操作，單日淨回籠3,353億元，連續兩日淨回籠。