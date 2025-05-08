Uber上季轉賺138億　本季訂單料增最多20%

Call車平台始祖Uber與中國自動駕駛科企小馬智行(Pony AI)達成戰略合作後，刊發今年3月底止首季業績，收入按年增長13.83%至115.33億美元，列帳純利為17.76億美元(約138.52億港元)，按年虧轉盈，經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年升35.16%至18.68億美元。

期內，總訂單金額稍遜預期，按固定匯率計算，出行訂單增速降至20%，而展望本季總訂單按年增速為16至20%，可能快過首季的18%。

不過，Uber上季業績不太差，從經調整EBITDA角度，出行部門的毛利率升0.72個百分點至26.98%，外賣部門毛利率升3.77個百分點至20.2%。

Uber日後一大威脅是無人駕駛的士(Robotaxi)，公司亦不敢怠慢，於Tesla今年準備推出有關服務的德州首府奧斯汀(Austin)測試Waymo，成效超出預期。Uber視無人駕駛車是未來最大機遇之際，亞馬遜的Robotaxi部門Zoox亦準備於加州灣區建廠增加Robotaxi的產量，並擬今年把試點範圍擴至拉斯維加斯。