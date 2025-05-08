【美國議息】聯儲局維持利率不變　符合預期

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期維持利率不變，將聯邦基金利率的目標區間維持在4.25至4.5厘，符合市場預期，反映出聯儲局在當前經濟環境下不敢貿然行動。

與上次議息會議不同的是，聯邦公開市場委員會(FOMC)於今次議息聲明的開首強調，「儘管淨出口的波動影響了數據」——今年首季國內生產總值(GDP)增長跌至負數，「近期數據顯示經濟活動仍以穩健步伐擴張」。然而，聲明第二段再增添「失業率和通脹上升的風險升溫」一語，並指經濟前景不確定性「進一步」增加。

DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann表示，聯儲局目前處於進退兩難的局面。一方面通脹數據低於預期，可能是過去趨勢的延續；另一方面，市場預期關稅將帶來影響，進而推高通脹預期。此外，最終關稅政策走向或未來財政政策的變化等關鍵因素仍未明朗。由於這種不確定性，聯儲局官員先考慮數據情況再作回應，或許才是審慎之舉。

安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger表示，由於對經濟增長前景的日益擔憂，短期利率市場已普遍預期聯儲局將在年底前減息約4次。如果未來幾個月美國經濟衰退的風險顯著上升，且全球貿易緊張局勢進一步升級，市場可能會進一步提前對減息時間點的預期。