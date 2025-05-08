鄧聲興：農業銀行經營穩健 阻力位5.5元
2025年05月08日 08:31
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內地5月7日舉行新聞發布會，人民銀行行長潘功勝宣布將推出包含三大類十項措施的一攬子貨幣政策，其中包括降准0.5個百分點釋放約1萬億元人民幣長期流動性，以及降低政策利率0.1個百分點。雖然銀行息差短期承壓，但存款成本優化形成支撐，中長期資金入市將利好紅利行情兌現，看好銀行板塊。
農業銀行(01288)2025年第一季度表現突出，淨利潤按年增長2.2%。該行第一季度淨息差為1.34%，較2024年下降8個基點，但資產品質有所改善，不良率降至1.28%，撥備覆蓋率達298%。從盈利結構看，農業銀行非利息收入表現亮眼，其他非息收入同比大幅增長45.3%，投資收益同比飆升96%，有效對沖了息差收窄的影響。負債端成本率改善顯著，環比下降16個基點至1.58%，主要得益於負債結構優化和前期存款降息紅利釋放，存款環比增長5.9%，增速快於總負債的3.8%。儘管資產端收益率受LPR重定價等因素影響環比下降18個基點至2.73%，但農業銀行通過優化資產負債結構，展現了較強的經營韌性，不良TTM生成率僅微升2個基點至0.45%，資產品質保持平穩。
農業銀行在複雜經營環境下展現了國有大行的穩健經營能力，透過多元化收入結構和精細化管理有效應對了息差收窄的行業性挑戰。股份阻力位5.5元，支持位4.1元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者未持有上述股份)