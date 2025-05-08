鄧聲興：農業銀行經營穩健　阻力位5.5元

內地5月7日舉行新聞發布會，人民銀行行長潘功勝宣布將推出包含三大類十項措施的一攬子貨幣政策，其中包括降准0.5個百分點釋放約1萬億元人民幣長期流動性，以及降低政策利率0.1個百分點。雖然銀行息差短期承壓，但存款成本優化形成支撐，中長期資金入市將利好紅利行情兌現，看好銀行板塊。

農業銀行在複雜經營環境下展現了國有大行的穩健經營能力，透過多元化收入結構和精細化管理有效應對了息差收窄的行業性挑戰。股份阻力位5.5元，支持位4.1元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)