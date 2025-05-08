Apple擬引入AI搜尋　Google母企瀉7%　市值日失1.1萬億

蘋果公司（Apple Inc.）透露計劃將人工智能(AI)搜尋整合至Safari瀏覽器中，引發投資者對Google搜尋業務前景的憂慮。美國互聯網企業Google母公司Alphabet周三(7日)收市股價重創7.51%，報152.8美元，市值單日蒸發1,505億美元（約1.17萬億港元）；蘋果公司股價亦跌1.14%。

蘋果服務高級副總裁Eddy Cue表示，公司的Safari搜尋量上個月首次下降，相信因由是人們使用AI，相信包括OpenAI、Perplexity AI Inc.和Anthropic PBC在內的人工智能搜尋供應商，最終將取代Google等標準搜尋引擎。

他補充，相信蘋果公司未來會將這些AI選項引入Safari，縱然未必會將之設定為預設設置，但會將它們添加到列表中；該公司亦已經與Perplexity進行一些討論。

自蘋果公司iPhone於2007年推出以來，用戶一直可以透過Google搜尋來瀏覽網頁。消費者如今將進入一個由多家公司主導的人工智能世界，市場人士認為對Alphabet和蘋果公司來說都不是一個利好消息。