大鱷格里芬：特朗普關稅下美國勞動階層最傷

外媒報道，金融大鱷、Citadel對沖基金創辦人兼行政總裁格里芬(Ken Griffin)表示，美國勞動階層將首當其衝，承受美國總統特朗普對美國貿易夥伴徵收懲罰性關稅的影響。「關稅對辛勤工作的美國人錢包打擊最為嚴重。」

格里芬的對沖基金在今年初管理資金規模超過650億美元，雖然他是特朗普的支持者，不過也批評特朗普的貿易政策，稱其有可能破壞美國「品牌」及其政府債券市場。

格里芬指，「美國選民選舉特朗普總統的原因，是前總統拜登的經濟政策失敗，以及通脹衝擊降低每個美國家庭的實際收入。」他指，總統確實必須集中精力管理通脹，因他認為這是重中之重，是美國選民在本次中期選舉中要考慮的主要因素。

格里芬表示，由於提高關稅既會造成通脹壓力，又會減緩經濟增長，因此存在「適度」滯脹的風險。他指，經濟的走勢很大程度上取決於特朗普的經濟政策如何發展。

正如美國財政部長貝森特所述，特朗普的經濟計劃採取三管齊下的方針，包括貿易、減稅及放寬管制。格里芬問道，「問題是，這三者能否結合起來，為我們的經濟發展帶來所需的增長？這是我們未來兩年將要面臨的真正問題。」