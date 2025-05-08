星展集團首季少賺2%　稅前利潤創新高

星展集團公布，今年首季除稅前溢利創紀錄高位至34.4億新加坡元（下同），升幅略高於去年水平，主要由於業務增長強勁帶動總收入升至新高。純利下跌2%至29億坡元，乃由於實施15%全球最低稅率導致稅項開支增加。

首季，集團總收入上升6%至59.1億坡元，主要受惠於資產負債表增長、財富管理業務帶動服務費收入與財資客戶銷售額創紀錄高位，及市場交易收入表現強勁。成本收入比率穩定在37%。資產質素穩健，不良貸款比率為1.1%，特殊撥備佔貸款的10個基點。

鑑於近期宏觀經濟和地緣政治不確定性加劇，故集團採取審慎措施，一般撥備為2.05億坡元，以加強整體儲備。

與上一季度相比，集團純利增長10%，按日調整的淨利息收入上升1%，因資產負債表有所增長；受服務費、財資客戶銷售額及市場交易增加所帶動，非利息收入則增長25%。由於上一季有多筆非經常性開支項目，支出下跌8%，而特殊撥備亦減少一半。董事會宣派第一季度普通股息每股60坡仙及資本回報股息每股15坡仙。

星展行政總裁陳淑珊表示，星展在今年首季表現強勁，財富管理業務帶動全面業務增長。儘管受到全球最低稅率影響，但股本回報率仍高於17%。近期貿易緊張局勢升級，導致宏觀經濟風險和市場波幅加劇。在面對持續的不確定性中，集團將靈活把握機遇，同時審慎管理風險，另已加強一般撥備儲備，並憑藉穩健的資本和流動資金狀況，為客戶提供持續的支援以奠定堅實的基礎。