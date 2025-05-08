3月本港私人住宅單位落成量按月回升約21.7%

本港私人住宅單位落成量回升，根據差餉物業估價署周四(8日)最新資料，2025年3月有1,976伙私宅落成，按月回升約21.7%，終止連續兩個月的跌勢。不過，個別地區出現零增長，新界區已連續3個月未有單位落成，為2024年6月後首見。

該署資料顯示，3月私宅落成單位仍以九龍區佔最多，達1784伙，佔期間整體落成量約90.3%。其次是港島區有192伙，佔整體約9.7%。

而今年首季，兩區落成量分別5,121伙及365伙，較去年第四季減少約16.2%與約71.5%。不過，對比去年首季，則顯著上升約1.1倍及約7倍。至於，去年第四季及第一季，新界區落成單位有5,946個及4,258伙，今年該區情況明顯大幅落後。

此外，截至今年首季共有5,486個私宅落成，佔全年預測20,862伙的約26.3%。第一季數字比較去年第四季及第一季，則分別下跌約58.9%，以及上升約10.3%。

今年首季落成的私宅單位，仍以實用面積約431方呎以下細單位佔多，達到3,424伙，佔期間整體約62.4%，較去年同期大增約45.6%。