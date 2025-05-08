經絡：美最快或年中後減息　港息料降至加息周期前水平

美國聯儲局議息後維持利率不變，滙豐銀行亦將最優惠利率（P）保留在目前5.25厘水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均比市場預期更多及更快，加上去年銀行減息幅度已高於預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率。

曹德明指，關稅對通脹的影響仍有待觀察，使聯儲局繼續按兵不動，不過美國最新3月份消費者物價指數（CPI）報2.4%，核心CPI報2.8%，兩個數據持續回落並低於市場預期，相信美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如通脹持續回落或失業率上升，最快於年中或之後將進行年內首次減息。

香港方面，他指雖然美國仍未減息，使香港銀行未有調整最優惠利率。不過，近期受港股巿場做好以及大型新股招股活動，巿場對港元需求顯著增加，金管局自上周五以來四度入巿，現時HIBOR已跌至2厘水平，即使香港銀行未有調整最優惠利率，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。他又表示，如美國於年中打後開始減息，本港銀行會根據自身商業策略調整息率，跟隨下調最優惠利率（P），最優惠利率亦有機會於年底前降至加息周期前的水平。