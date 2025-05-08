SIERRA SEA第1B期首批160伙　一房入場費約300萬

新地副董事總經理雷霆表示，集團貫徹以市價賣樓，相信是次定價必為市場及買家所接受，繼續為買家提供夢寐以求的售價。近期港元拆息持續下跌，料減價周期已經近在眉睫，供樓人士負擔將會大大減輕，為市場注入強心針。同系列第1A(2期) 已售出755伙，套現約40億元，估計新一期會繼續掀起搶購熱潮。

新地代理執行董事陳漢麟指，首批單位涵蓋7伙一房戶，128伙兩房戶及25伙三房戶，實用面積302至807方呎。售價方面，扣除最高15%折扣後，折實售價300.05萬至935.76萬元，折實呎價9,499至11,695元。

是次入場戶為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，折實呎價約9,935元。兩房售價最低單位為Bleu Avenue第5座1樓B室，實用面積381方呎，折實價392.78萬元，折實呎價約10,309元。

三房售價最低單位為Bleu Avenue第3座G2樓A室，實用面積523方呎，折實價537.11萬元，折實呎價約10,270元。項目將於明天起對外開放示範單位及開始收票，最快下周中開售。

資料顯示，上述為新地歷來最大型私人住宅發展項目，將提供約9,700伙，首個期數第1A(2期)涉及當中781伙，於上月中公布首張價單折實平均呎價約10,398元。而今次第1B期則涉及794伙。