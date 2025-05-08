經絡：HIBOR跌穿2厘降供樓業主開支　對樓市有正面作用

一個月HIBOR跌穿3厘，報2.09厘，創自2022年9月14日之後，即逾2年半的新低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期受港股巿場造好以及大型新股招股活動，巿場對港元需求顯著增加，金管局自上周五以來四度入巿，本港銀行體系總結餘升至1,740億港元水平。熱錢湧入，一個月HIBOR亦即時顯著回落，現時HIBOR已跌穿2厘水平，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。

現時一般新造H按計劃「H+1.3厘」，今日1個月HIBOR為2.09厘計算，實際按息為3.39厘，比封頂息率3.5厘減少11點子。以500萬貸款額，年期30年，如以今日Ｈ按按息3.39厘計算，每月供款為22,146元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少306元或1.4%。

根據3月份金管局住宅按揭統計調查，H按選用比例報90.4%，按月降3.2%，創5個月新低。曹德明認為派息及新股活動將會繼續推高港元需求，料HIBOR將會反覆回落，因拆息回落時，Ｈ按可節省更多利息開支，料H按將會主導市場，H按選用比例亦將會再次回升。