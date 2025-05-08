安本：聯儲局或7月或之後才減息

美國聯儲局將聯邦基金利率的目標區間維持在4.25至4.5厘，符合市場預期。安本東南亞多元資產投資方案主管Ray Sharma-Ong表示，聯儲局只有在實際經濟數據下滑時才願意採取行動，例如失業率上升和就業數據疲弱，這表明如果聯儲局減息，很可能要到2025年7月或之後才會發生。這是因為關稅對整體經濟的影響需要幾個月的時間才能反映在實際數據中，而且是在特朗普90天關稅暫緩期結束之後。

鑑於聯儲局在此期間將按兵不動，該行更偏好美國以外的地區，例如歐洲和中國，這些地區擁有強大的財政和貨幣政策支持。這些政策工具將有助抵消關稅對經濟增長的負面拖累。同時關注那些正在與美國就貿易關稅進行深入談判並正在制定諒解備忘錄的地區，例如印度、日本和韓國。

利率相關資產方面，該行更青睞擁有強勁貨幣政策支持的地區，例如印度和中國，因為這些地區的市場與來自美國國債收益率壓力的關聯性較低，而美國國債收益率一直受到聯儲局不確定性、通脹壓力和風險溢價上升的影響。企業信貸方面，近期已開發市場債券收益率上升，為配置於信用基本面非常穩健、受宏觀經濟環境影響較小的企業債券提供了機會，從中獲得更高的收益率。

該行稱，踏入5月以及美國國會休會期結束，預計特朗普早前一些競選議程將受到更多關注，包括減稅和放寬監管。由於共和黨有著掌控總統、眾議院和參議院的三重優勢，在這些領域取得正面立法成果的可能性很高。由於補充槓桿率(Supplementary Leverage Ratio, SLR)改革是特朗普政府的首要任務，並且正在推動將國債和央行儲備等低風險資產排除在SLR計算之外，如果成功，預計美國金融股將表現良好。

該行也預期，中國股市的表現將相對聯儲局的政策決定保持韌性。除了財政和貨幣政策支持外，中國的經濟活動增長（如實際經濟數據所示）依然保持韌性，中國還擁有股市支持計劃的額外槓桿。鑑於中美兩國都承認兩國間目前的關稅水平不可持續，預期中美貿易緊張局勢將緩慢但最終得到緩和，這將受到市場的歡迎。