大摩：維持內地GDP預測不變　新一輪刺激措施略超預期

摩根士丹利表示，人民銀行推出新一輪貨幣寬鬆政策，略為超出市場預期，並暗示可能有進一步放鬆空間，反映北京方面在中美談判之前，維持內地市場信心的意圖。該行維持內地第二季實際經濟增長將迅速放緩至4.5%以下，第三季預期低於4%，第一季錄5.4%。

大摩發表報告，稱內地加速的貨幣寬鬆，應有助於未來兩個月提前實施現有刺激措施，預期北京將在下半年宣布1萬億至1.5萬億元人民幣的補充財政計劃，但整體政策立場仍屬於被動，只能部分抵銷關稅衝擊。

人行推出一攬子貨幣政策措施維穩，包括調低存款準備金率0.5個百分點，將釋放1萬億元人民幣長期流動性；下調政策利率0.1厘、結構性貨幣政策工具(再貸款、政策性金融債)及個人住房公積金貸款利率減0.25厘；再貸款額度增加1.1萬億元人民幣，當中包括設立服務消費及養老再貸款5,000億元人民幣；科技創新再貸款額度增加3,000億元人民幣，以及增加農業及小企業再貸款額度3,000億元人民幣。另外，為支持股市的兩項設施額度合共8,000億元人民幣，顯示更靈活的使用方式。