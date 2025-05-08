凱基任命楊棟為財富管理董事總經理

KGI凱基宣布，任命楊棟為凱基的財富管理董事總經理。他將負責領導凱基在大中華區的財富管理業務發展，推動高資產淨值客戶群增長及建立大中華區財富管理團隊，以把握大中華區的增長機遇。他將向國際財富管理主管魏志傑匯報。

在此新崗位上，楊棟將專注於三大戰略方向，包括進一步開拓大中華區高淨值及超高淨值客戶群；強化跨境財富解決方案，以滿足日益增長的全球資產配置的需求；深化與顧問團隊協作，為客戶提供度身訂制的財富和投資解決方案。

魏志傑表示，持續策略性引入頂尖人才，以增強團隊實力，今年更進一步強化團隊陣容，鞏固作為亞洲領先財富管理機構的地位。楊棟在中國金融機構、商界和政府機構均擁有廣泛的人脈網絡，相信他定能利用其廣泛的人脈網進一步拓展在大中華區的客戶版圖。

楊棟表示，很榮幸加入凱基並帶領大中華區的財富管理團隊。據預測，中國財富管理市場規模將於2025年突破100萬億美元。公司將把握這個機遇，透過創新的解決方案滿足高淨值客戶的多元化需求。期待運用凱基的區域網絡與專業優勢，為大中華區客戶提供度身訂制的財富管理服務。