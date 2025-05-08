【多相】SIERRA SEA第1B期兩個示範單位曝光

新地代理執行董事陳漢麟表示，今期的戶型涵蓋一房至四房間隔。比例上，一房佔72伙，兩房佔553伙，三房佔127伙，另有42伙特色單位。

最新曝光的無改動示範單位，參照Bleu Avenue第1座10樓B室為藍本而建，實用面積807方呎，採三房一套連儲物室間隔。室內布置採用大地色系搭配綠色，營造自然舒適氛圍。單位層與層之間的高度最高有約3.3米，大門側旁設有儲物櫃，飯廳放置長形六人餐桌，客廳外連32方呎露台。

廚房以開放式及連半透明雙門設計，有效隔絕油煙。同時配備雪櫃、7合1智能微蒸烤焗爐、抽油煙機、煤氣爐、洗衣乾衣機等。內附連廁工作間。浴室設有窗戶。

另一伙示範戶參與Bleu Avenue第2座10樓C室而搭建，實用面積489方呎，屬兩房連儲物室間隔。客飯廳設計以海洋色為主調的，擺放寶藍色布藝梳化，襯以藍白雙間的抱枕。廚房採開放式設計，浴室外連工作平台。