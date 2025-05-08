港交所：亞洲首批槓桿及反向產品聚焦美股市場

外圍波動增個股槓桿及反向產品成交

受美國市場波動、關稅政策變化及經濟不確定性推動，該九隻新產品在推出首月的交投活躍，平均每日成交額接近6,000萬港元。個股槓桿及反向產品的投資目標是放大相關股票的表現：槓桿產品提供相等於個股表現特定倍數的單日回報，槓桿倍數上限是2x；反向產品則提供相等於個股表現相反倍數的單日回報，槓桿倍數上限是-2x。舉例說，若個別股票在一日內上漲5%，2倍槓桿產品的單日回報（在扣除費用前）為10%，而2倍反向產品將損失10%。

與傳統ETF不同，槓桿及反向產品是「單日」產品，為了維持槓桿倍數，須每日重新調整投資組合，因為在複合效應下，若持有槓桿及反向產品超過一日，它們的回報可能會顯著偏離相關股票的回報。因此，槓桿及反向產品較適合作短線部署，投資者應注意相關的複合效應風險。

搶先短線部署美股走勢

該亞洲首批九隻個股槓桿及反向產品，涵蓋了五隻廣為投資者熟悉及高流動性的美股，包括Berkshire Hathaway、Coinbase、MicroStrategy、英偉達和特斯拉。這些產品以港元和美元計價，讓投資者靈活選擇交易貨幣。

由於這些產品在香港市場交易時段（即上午9:30至下午4:00）交易，投資者可以在美國市場開盤前就美國盤後新聞（如上市公司業績或最新經濟數據）進行部署。此外，香港市場並無股息預扣稅及資本利得稅，比其他有徵稅的市場更具吸引力。

結構性產品：於亞洲時區捕捉環球機遇另一選擇

除了個股槓桿及反向產品外，香港市場亦有與美股掛鉤的結構性產品，包括股指及個股衍生權證，以及股指牛熊證。在今年4月7日至11日的一周內，隨著美國的關稅政策引發市場波動，這些結構性產品的交易活動亦顯著增加。美股指數結構性產品的平均每日成交額按周翻倍至1.47億港元，其中追蹤納斯達克和道瓊斯指數相關產品的交易量增長尤其顯著，而美股衍生權證亦交投大增。

香港市場的產品組合不斷創新、擴展，為投資者提供在亞洲時段捕捉全球機遇的工具。有關個股槓桿及反向產品及衍生權證的詳情，可瀏覽港交所網頁。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)