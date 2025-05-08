4月山頂及南區僅錄8宗買賣 按月大跌逾六成

4月受到關稅貿易戰的衝擊，豪宅市場觀望氣氛濃厚，買家入市態度趨審慎。美聯方富義表示，根據該行統計，山頂及南區上月只錄得8宗買賣成交，成交金額共約10.43億港元，按月分別大幅減少逾六成及約五成，並出現「量額齊跌」情況。不過，隨着環球緊張局勢緩和，股市回暖，個別豪宅客亦在市場物色優質項目，部分豪宅業主亦願意出貨，故近日睇樓活動增，並錄得逾億元豪宅成交。

根據該分行統計，剛過去的4月，山頂及南區成交量較3月約21宗，大幅減少約61.9%，而成交額則較3月約23.33億元，亦大減約55.3%。當中一手成交佔3宗，與3月相若。至於，二手錄得約5宗，較3月約18宗，減少約72.2%。雖然上月區內有3宗逾億元成交，但較3月的7宗，仍少約57.4%，而當中一宗屬一手，兩宗為二手成交。

根據市況資訊，上月該區買賣成交個案中，錄得3宗逾億元成交，分別為陽明山莊錄得一宗約1.38億元成交，壽臣山道東1至9號雙號洋房以約1.6億元成交，以及一宗香島道單號洋房以約5.5億元成交。

租賃市場方面，4月共錄約37宗成交，較3月增加約68.2%，涉及總金額約364.1萬元，按月減少約30%。至於10萬元或以上月租的成交個案涉及約15宗，也較3月減16.7%。