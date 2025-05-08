金峰南岸夥澳門電訊打造全澳首個「萬兆智慧社區」

金峰南岸市務總監鍾偉璇表示，項目從設計理念、建築品質到物業管理均獲得市場高度評價。

【營業資訊】澳門金峰南岸坐落於路氹金光大道南端，前臨高爾夫球場及毗鄰眾多國際級休閒娛樂總匯，坐擁背山面海的絕佳地理位置，是全澳近年發展最成熟的大型綜合生活社區。今日(8日)該項目與澳門電訊舉行發布會，宣布打造金峰南岸成為全澳門首門個萬兆級智慧生活社區。

金峰南岸由20幢豪宅大廈組成，提供逾4,000個多元化戶型單位，並配備一座大型中央會所及6個分期專屬會所。社區內規劃有廣闊綠化園林景觀、餐飲購物商場，更毗鄰兩所國際學校，為住戶打造全方位國際化生活圈。

金峰南岸市務總監鍾偉璇表示，項目從設計理念、建築品質到物業管理均獲得市場高度評價，更榮獲多項國際殊榮及ISO認證，奠定其作為「澳門頂級生活社區」的標竿地位。為配合國家智慧城市發展政策，金峰南岸早前已率先引入多元智能系統，包括整合住戶服務的專屬應用程式、AI智能照明系統、高效率運作智能電梯、車牌識別技術及自動化節能減碳設施等。

此次更夥拍澳門電訊打造全澳首個「萬兆智慧社區」，實現室內外極速光纖網絡與無縫Wi-Fi覆蓋，全面提升住戶的數位生活品質。未來將持續深化智慧物管布局，強調科技需與人性化服務融合，透過實時監測系統與智能設備優化，為住戶創造更完善、便捷及環保居住環境。