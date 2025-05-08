世宙兩房509萬成交　6年貶價約15%

元朗二手市場近日連錄多宗蝕讓個案，其中世宙一個兩房單位，減價11萬元，即以509萬元售出，物業逾6年帳面貶值約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺7座低層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，望池園景，原先叫價695萬元，現降價23萬元，以672萬元沽出，呎價約14,059元，原業主於2009年5月以275萬元購入，持貨約16年帳面獲利397萬元。

●香港置業翁嘉慧稱，西南九龍瓏璽6B座高層C室，實用面積約1,164方呎，四房間隔，望海景，叫價約2,620萬元放盤約兩個月後，獲外區客洽詢，議價後以2,500萬元成交，減價120萬元，呎價約21,477元，新買家為換樓客。

●香港曾家輝指，大角咀港灣豪庭2座低層E室，實用面積約601方呎，套三房連儲物室間隔，叫價1,000萬元，放盤3日即獲同區換樓客洽詢，議價後以912萬元承接自住，呎價約15,174元。

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新界區

●美聯張國成表示，元朗世宙3座低層J室，實用面積約425方呎，兩房間隔，最近叫價520萬元，新買家見租金持續向上，以509萬元購入，呎價約11,976元，原業主2019年2月以600萬元購入，逾6年帳面蝕91萬元，貶值約15.2%。

●美聯張國成指，元朗YOHO MIDTOWN第3座中低層E室，實用面積約507方呎，減價30萬元，以700萬元獲用家購入，呎價約13,807元，原業主2010年以325萬元購入，持貨約15年帳面獲利375萬元。

●利嘉閣鄧啟林表示，元朗錦田北PARK YOHO Genova第29座高層B室，實用面積約936方呎，套三房及工人套房間隔，新買家為外區客，睇樓後即時洽購，減價83萬元，以885萬元成交，呎價約9,455元，原業主在2017年以約1,221.8萬元一手買入，帳蝕336.8萬元。

●美聯林健偉稱，將軍澳居屋景明苑A座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價360萬元，放盤約5個月，獲外區客以305萬元承接，呎價約5,505元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢大網仔斬竹灣村雙號屋村屋，套四房間隔，望海景，叫價2,880萬元，減幅約11.5%，獲買家洽購，以2,550萬元承接，原業主於2004年9月以865萬元購入。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海2座低層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，日前曾以595萬售出，業主賠訂，再叫價650萬元放售，放盤約一個星期，減12萬元，以638萬元獲買家承接，呎價約12,863元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦英苑F座中層10室，實用面積約554方呎，三房改兩房間隔，已補價自由市場叫價約400萬元，日前議價後以375萬元易手，呎價約6,769元，原業主於2018年以505萬元購入，約7年帳面蝕約130萬元，貶值約25.7%。

●中原侯惠良指，沙田第一城43座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，3月減至407萬元，日前議價後以398萬元獲承接，呎價約13,092元，新買家為外區客。

●中原吳啟業稱，大埔康樂園最新錄21街單號屋，實用面積約1,237方呎，叫價約1,780萬元，日前議價後以1,580萬元沽出，呎價約14,254元，新買家為外區客，原業主於2017年以1,990萬元購入，持貨約8年帳面蝕約410萬元。

●祥益黃慶德指，屯門豐景園3座中層6室，實用面積約393方呎，兩房間隔，原業主剛收回單位，即吸引多組客人睇樓，放匙僅數小時便火速獲區內客承接，用家以352萬元購入自住，呎價約8,957元。

●美聯何振榮表示，荃灣海之戀5B座高層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，獲區內家庭客以855萬元購入，呎價約16,011元，原業主2017年購入價900萬元，持貨近7年轉手，帳面虧蝕45萬元。

●中原丘漢偉稱，荃灣居屋尚翠苑A座高層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔，3月於未補價第二市場叫價500萬元，本月初減至460萬元，近日經議價後，以445.5萬元成交，呎價約10,171元，新買家為外區公屋客，睇樓3個月最終選擇遷入荃灣區。

●中原丘祥麟指，大嶼山愉景灣蘅峰蘅欣徑雙號座D室複式戶，實用面積約1,359方呎，套三房間隔，連約550方呎天台，以1,250萬元成交，呎價約9,198元，新買家為家庭客，原業主於2016年以1,450萬元買入，約9年帳面需蝕讓200萬元，貶值約13.8%。

●中原張奇瑋表示，東涌映灣園11座高層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，享山景，連租約放盤，叫價580萬元，經議價後，減價40.2萬元，以539.8萬元成交，呎價約9,588元，新買家增持物業投資，原業主持貨約8個月，帳面蝕18.2萬元。

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