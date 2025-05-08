西沙路新一期首推160伙 料最快下周開售
2025年05月08日 21:05
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熱銷新盤迅速加推新一期，以吸納向隅客。西貢西沙項目最新一期，最新公布首張價單提供160伙，折實平均呎價約10,638元。該盤同步安排兩個全新示範單位於同日曝光，最快下周開售。
●西沙SIERRA SEA第1B期開價 首批折實平均呎價約10,638元
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，周四(8日)公布首張價單提供160伙，折實平均呎價約10,638元，較3周前推出的第1A期高約2.3%。首批單位涵蓋一房至三房間隔，折實售價300.05萬至935.76萬元，折實呎價9,499至11,695元。發展商同日安排兩個全新連家具無改動示範單位曝光，周五起對公眾開放及收票。
●沙田UNI Residence上載樓書 提供240伙
永泰地產(00369)及萬科香港合作發展的的沙田UNI Residence，周四(8日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目採單幢設計，為一座樓高29層的住宅大樓，提供240伙，主打的一房戶型佔超過六成。該盤提供的戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由286至636方呎。該盤有機會於5月開售。發展商指，定價參考同區樓盤。
●黃竹坑站滶晨最快下周上載樓書
新世界發展(00017)、帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，周四(8日)公布最快下周上載樓書，有機會月內正式展開銷售。發展商表示，首批有機會先推出約1,700方呎的四房雙套單位，客廳及睡房均可望及深水灣，或採用招標形式發售。該盤上月舉行的兩場軟銷活動已接獲數百宗查詢。
●屯門掃管笏凱和山一房呎價約9,007元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，今(8日)售出第1座5樓H室，實用面積412方呎，採一房連開放式廚房戶型，成交價371.1萬元，呎價約9,007元。據悉，買家為同區首置上車客。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳稱，預期未來利率有望下調，供款壓力將進一步紓緩，將繼續因應市場反應靈活調整銷售策略。
●啟德海灣第1期獲自住客斥資1,125萬購入兩房戶
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周四(8日)通過招標售出第2A座29樓B室，實用面積536方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,125.6萬元，呎價為21,000元。據悉，買家看好啟德區內極具發展潛力，連番參觀區内不同屋苑，最終鎖定項目，並購入作自住用途。
●何文田站瑜一‧天海兩房1,229萬重新沽出
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日重新沽出早前遭終交易的2B座11樓C室，實用面積522方呎，採兩房連梗房間隔，最新成交價1,229.95萬元，呎價約23,562元，較兩年前低約18%。
●啟德DOUBLE COAST I夥中原推母親節置業優惠
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(8日)公布聯同中原地產推出母親節置業優惠。由即日起至5月18日，經該行購入上述項目的首5名買家，可獲贈價值約1.8萬港元的購物禮券，優惠總值約9萬港元，先到先得，送完即止。