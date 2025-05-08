西沙路新一期首推160伙　料最快下周開售

熱銷新盤迅速加推新一期，以吸納向隅客。西貢西沙項目最新一期，最新公布首張價單提供160伙，折實平均呎價約10,638元。該盤同步安排兩個全新示範單位於同日曝光，最快下周開售。

●西沙SIERRA SEA第1B期開價 首批折實平均呎價約10,638元

●沙田UNI Residence上載樓書 提供240伙

●黃竹坑站滶晨最快下周上載樓書

●屯門掃管笏凱和山一房呎價約9,007元

●啟德海灣第1期獲自住客斥資1,125萬購入兩房戶

●何文田站瑜一‧天海兩房1,229萬重新沽出

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日重新沽出早前遭終交易的2B座11樓C室，實用面積522方呎，採兩房連梗房間隔，最新成交價1,229.95萬元，呎價約23,562元，較兩年前低約18%。

●啟德DOUBLE COAST I夥中原推母親節置業優惠