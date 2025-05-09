富途黎家聰：談判週末展開　會有成果嗎？

過去一段時間，市場都頻頻傳出關於貿易戰的好消息，而今週亦出現了重磅消息，中美官方同時宣布，中國副總理何立峰將於本週末在瑞士與美國財長貝森特（Scott Bessent）展開貿易談判。

在談判前，中方放出大招，推出政策組合拳，除了重點的人行降息降準外，亦包括一系列的對金融、樓市、以及企業的支持措施。相信措施能夠有效激發企業和居民融資需求，促進投資及消費，提振市場信心，是當前應對外部波動的有力手段。此外，近期非美元貨幣明顯升值，人行此時降息亦有利於保持人民幣穩定、減輕升值壓力、緩解出口壓力，相信美元兌人民幣會保持在7.2水平。

中方在談判前出招，時機巧妙，相信是有意為之，目的是掌握談判的自主權，有助避免在談判期間被美國威脅，展示自己完全可以靠國內政策自力更生，談不成也對自身經濟沒問題。

雖然談判的確是好消息，但其實市場自從4月初關稅戰開打以來指數的反彈一直就在「Price in」談判有進展。現實卻是到現在這一刻仍未達成任何協議，關稅仍然高企，經濟數據也表現參差。市場似乎過份樂觀關稅問題會很快解決，但談判真的會很快就能完成嗎？關稅對民生和經濟的影響甚至未完全浮現。大概，市場不可能無限「price in」談判進展。很有可能，週末的談判結束後，會有一個短期的「sell the news」情況出現。

此外，5月8日凌晨時分，聯儲局議息後宣佈維持利率不變，鮑威爾亦表示，特朗普要求減息的呼籲完全不影響聯儲局的工作。市場渴望的減息再次落空，這樣特朗普會否有新招再出呢？

港股相信亦會短期見頂，技術面上，恒指的反彈已補回4月頭下跌的裂口。5月7日恒指也曾到達了保力加通道的頂部，熊證23000-23200點的重貨區已殺清光。再加上中國開會完畢，以及市場可能會對週末談判持觀望態度，減低倉位或先行獲利，短期回落的機率相信比較大。

富途安逸(富途證券國際)董事黎家聰

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