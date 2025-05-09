中芯：20%是毛利率底線 絕不減價搶單
2025年05月09日 09:31
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中芯國際(00981)聯合首席執行官趙海軍表示，市場周不時流傳公司劈價求單，但他明確表示中芯不會這種做，其平均售價（ASP）走勢基本上與行業同步，反而波動性會較低，跌的時候不會跌太多，升也不會升太多，客戶都可以接受，20%毛利率是公司堅守的底線（本季可能最多跌至18%）。業績公告中那句「下半年機會與挑戰並存」的挑戰，指的是同業競爭。
至於中芯3至5年的產能擴張計劃如何，趙海軍表示「不好說」，過去幾年宣布過在北京、深圳、上海、天津的擴產計劃尚待進行，但從新廠的產能利用率來看，「訂單的準備量和市場的開拓的速度還是合理的」，「一年5萬片左右12吋（晶圓）的增長規模，現在看來是合理的」，不會因為產能擴張而減價。中芯的產能是折合成8吋晶圓來呈列，5萬片12吋即是一年增加12.5萬片8吋晶圓。
暫時無意赴海外設廠
談及國際生意，趙海軍表示，中芯是有研究過像台積電那樣在海外設廠，但現時沒有這樣的計劃。跟華虹半導體(01347)一樣，中芯的機會在於非本地客戶想在中國生產，「China for China」，所以連美國客戶的生意也在去年的基礎上有所增長。