中芯：20%是毛利率底線　絕不減價搶單

至於中芯3至5年的產能擴張計劃如何，趙海軍表示「不好說」，過去幾年宣布過在北京、深圳、上海、天津的擴產計劃尚待進行，但從新廠的產能利用率來看，「訂單的準備量和市場的開拓的速度還是合理的」，「一年5萬片左右12吋（晶圓）的增長規模，現在看來是合理的」，不會因為產能擴張而減價。中芯的產能是折合成8吋晶圓來呈列，5萬片12吋即是一年增加12.5萬片8吋晶圓。

暫時無意赴海外設廠