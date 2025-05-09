中芯上季收入指引走數　CEO咁講...

中芯聯合首席執行官（CEO）趙海軍解釋，上季業績發布會之後發生了意外突發事件，事緣公司廠房的年度維修「出現了一些突發情況」，拖累了整個產線，涉及產品工藝精度與成品率，之後又在設備驗證過程逐漸發現生產問題進行改進。上述事件在首季耽誤了一個多月的時間，其影響會延續3至5個月，亦即本季業績。

這次業績走數並不是市場形勢或平均售價（ASP）出現根本改變，而是12吋晶圓廠房的單一事件，糾正需要時間，但從中會得到經驗，總能解決過來。至於「12吋」是指90納米或以下哪個製程，趙海軍並無交代。

由此看來，中芯上季和今季收入受壓，並非趙海軍所擔心的「訂單被透支」。他解釋，中芯現在可以看到第3季度底的情形「都是非常好的」，之後就不太清楚。「年初的時候大家是比較樂觀的，認為今年很多行業，手機啊，PC（電腦）啊，消費（電子）啊，大家覺得會有雙位數的成長，百分之十啊，百分之十五。但等到8月、9月份，就知道今全年到底銷量如何，那再時來看自己已經備的庫存、已經下的單是否已經足夠，是否需要加單，如果不要就會修正，所以每年8月、9月都會看到一些修正，這也是業界第4季度是淡季的一個原因。」

他也不排除，來自智能手機的訂單今年稍後會被向下修正，且電腦銷量也不是大幅增長，所以補庫存也可能差不多，除非晶圓代工費用再跌。

中芯捱沽，某程度上是亦因為公司業績公告沒有交代業績為何「走數」，而是僅拋出一句下半年機遇與挑戰並存，只能保持定力，做好自己，令人感覺前景大事不妙。

說話比某些券商務實的趙海軍解釋，「不做那麼多自己沒有成功經驗的多餘動作」，面對國際不確定性，根本不可能事事都殫精竭慮怎樣預先對沖，真正要做的是堅持加強與客戶的綁定，提供豐富的技術平台、提高性質比，以及做到交貨時間比人短，以此滿足客戶需要。