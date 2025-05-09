保誠與佛山復星禪誠醫院合作　完善跨境醫療網絡服務

保誠保險宣布，與上海復星健康科技（集團）旗下佛山復星禪誠醫院達成策略性直接合作，為到該院求診的保誠合資格客戶提供更簡便快捷的醫療費用直付服務。

透過是次合作，保誠將進一步拓展其跨境醫療生態系統，以覆蓋更多大灣區城市，並透過無縫的跨境醫療保健體驗，滿足客戶對優質跨境醫療網絡服務日益殷切的需求。

保誠的合資格客戶可在進行治療前向佛山復星禪誠醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其向保誠申請醫療費用預先批核。如個案獲批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。客戶亦可在佛山復星禪誠醫院獨享優先預約及房間安排，以便更快捷地獲得治療。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示，透過與佛山復星禪誠醫院合作，不僅擴大了集團醫療保障的服務範圍，更凸顯保誠在跨境醫療網絡服務領域的領導地位。保誠將繼續積極拓展醫療網絡，並探索與頂尖醫療機構合作的機會，持續優化以病人為中心的醫療生態系統，讓客戶在跨境就醫時享有更全面的保障。

上海復星健康科技（集團）有限公司首席執行官、大灣區總院長、佛山復星禪誠醫院董事長胡航表示，此次跨境醫療費用直付服務的落地，通過全流程數位化打通，實現了從預約掛號、診療到康復隨訪的「一站式無感支付」，更將「以患者為中心」的理念轉化為觸手可及的體驗升級。