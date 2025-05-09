微軟、AMD及OpenAI敦促華府推動AI基建　以撼贏中國

外媒報道，微軟(Microsoft)、超微半導體(AMD)及OpenAI等美國人工智能(AI)巨頭高管，促請華府推動AI基建及放寬AI晶片出口，務求在AI競賽中勝過中國。

參議院商務委員會周四(8日)舉行聽證會，委員會主席Ted Cruz冀了解業界意見，以評估中國AI初創公司DeepSeek引發的、美國在AI領域領先優勢消失的關注。在中國DeepSeek推出高品質、價格合理的AI模型，令市場震驚，以及華為推出先進的AI晶片後，委員會正尋求削減美國AI的監管壁壘。

出席聽證會的微軟總裁Brad Smith指，要定義中國或美國在AI領域跑出，關鍵在於有多少個國家採用其技術，認為美國要推動其他國家減少採用中國AI計算模型，並強調美國要加強教育民眾應用AI技術，訓練更多技術人員，以支持AI研發工作。

OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)則認為，美國應加強推動社會廣泛採用AI技術，並須推動基建發展。

超微半導體(AMD)行政總裁蘇姿丰也有出席，她讚揚美國總統特朗普政府擬修訂前總統拜登離任前提出的出口AI晶片管制措施。Cruz也認為，有關措施對美企向全球銷售AI晶片的能力造成障礙。