現貨金失守3300美元！道富料三千為基準底價　最牛睇...

市場憧憬美國或與更多國家達成貿易協議，金價持續下滑，現貨金每安士跌穿3,300美元，現跌0.62%報2,384美元，曾低見3,274美元。由於金價和價格波動率有所上升，道富環球投資管理調整了其黃金價格展望，估計今年最牛及最熊價佔分別為3,900美元及2,700美元。

該行指出，黃金交易已於每安士3,000至3,100美元區間建立新的基準「底價」。無論從短期戰術或長期戰略角度來看，均有充分理由支持黃金市場已進入每安士3,000美元以上的高價新常態。

道富環球投資管理的基本情景（45%）預測，2025年金價將維持於3,100至3,500美元的歷史高位區間。其樂觀情景（35%）預測，2025年下半年金價將升至3,500至3,900美元的較高區間。即使貿易衝突僅限於中美之間，若全球貿易戰持續發酵，仍將進一步推動市場對黃金作為避險資產及替代法幣資產的需求。相較之下，其悲觀情景（20%）預測金價將落在每盎司2,700至3,100美元之間，反映市場獲利回吐的壓力，以及金融市場可能迫使美國政府調整政策方向，導致全球關稅戰及通脹風險在2025年得以緩解的尾部風險。

從中期來看，該行認為適度的市場整固反而更有利於黃金市場的健康發展。整體而言，「解放日」之後實施的貿易政策影響市場不確定性、外匯及利率、美國及全球經濟增長格局、股市波動性以及流動性渠道，進一步加強了2025年黃金投資的理論依據。然而，今年前14週西方市場對黃金的投資需求異常火熱，預計將於第二季度趨於穩定。